Selon leur GM R.C. Buford, les Spurs ont “plein d’idées pour revenir en France”

R.C. Buford, le GM des Spurs, s’est longuement exprimé sur l’avenir des Spurs en France. S’il ne faut pas trop compter sur des matchs, du fait de l’impossibilité à contrôler les décisions de la NBA à l’international, l’exécutif de San Antonio s’est en revanche dit décidé à s’intégrer à la communauté de Victor Wembanyama en tant qu’organisation.

L’inauguration d’un terrain de basketball public au Chesnay-Rocquencourt, imaginé comme un mix entre identité des Spurs et de la ville d’origine de Victor Wembanyama, n’est qu’une étape. Si les Spurs ont la chance de jouer à Paris cette année, ce ne sera certainement pas le cas l’an prochain. Et malgré les kilomètres qui séparent San Antonio des Yvelines, la franchise souhaite continuer à s’intégrer dans la communauté si chère à Victor via ce genre d’initiatives. En aidant notamment les jeunes. Voici les mots de R.C. Buford sur le sujet.

“La NBA contrôlera quand est-ce que nous jouerons en France, mais nous aurons l’opportunité de nous y rendre en tant qu’organisation. On est en France depuis longtemps, les années 2000 avec Tony Parker. Et maintenant, être capable de revenir… nous avons plein d’idées pour revenir au sein de la communauté de Victor. En faisant la promotion du basket, le travail avec les jeunes… C’est ce que Victor voulait faire, partager notre culture avec les gens avec qui il a grandi. […] La France a toujours été importante pour les Spurs.”

Avec de nombreux joueurs Français ayant porté la tunique des Spurs, il est vrai que l’équipe texane entretient des relations préférentielles avec notre pays. L’émergence actuelle et l’explosion future attendue de Wembanyama en NBA ne sera qu’un accélérateur pour la présence de la NBA chez nous. Avec à la clé des matchs, mais aussi de belles initiatives comme celles souhaitées par le GM des Spurs.

Here’s RC Buford on if the Spurs will return to Paris in the future and Victor Wembanyama’s impact on the French community…. #nba #porvida #sanantonio #gospursgo pic.twitter.com/WJl4rC3dht

