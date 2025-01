Pelicans – Bucks reporté à cause d’une tempête de neige !

Les éléments se déchaînent ! Après les feux terribles qui ont touché la ville de Los Angeles et ainsi amené au report de certains matchs NBA, c’est un autre élément qui empêche cette fois les basketteurs de s’exprimer. La rencontre entre les Pelicans et les Bucks a été reportée du fait d’une tempête de neige.

D’Angelo Russell a de la glace dans les veines, mais visiblement pas assez pour empêcher des matchs NBA de se jouer. Non, le meneur de jeu des Brooklyn Nets n’est pas concerné par la suite de l’article, mais oui, c’était rigolo de lui envoyer une petite vanne.

Ceux qui sont réellement touchés par la tempête de neige ayant actuellement lieu à la Nouvelle-Orléans, ce sont les Pelicans et les Bucks. La rencontre du soir entre les deux franchises a été reportée. Une information révélée par Shams Charania.

NBA has postponed Bucks-Pelicans game tonight due to a snowstorm in New Orleans.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 22, 2025

Giannis Antetokounmpo, C.J. McCollum et les autres vont devoir attendre un petit peu avant de s’expliquer. Mère Nature a fait sa loi et a décidé que ce soir, elle ne voulait pas de José Alvarado.

Le prochain match de Milwaukee aura lieu vendredi contre le Miami Heat, celui de New Orleans, samedi à Memphis ! Des rencontres en sursis puisque selon Chris Haynes, les équipes pourraient rester bloquer en Louisiane un petit moment.

Sources: Milwaukee is scheduled to host Miami on Thursday and there’s concern on if the team will be able to depart New Orleans in time for the game. https://t.co/yKFLT9Ghx4

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) January 22, 2025



Source texte : Shams Charania, Chris Haynes