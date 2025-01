Deux jours après une large défaite, les Pacers ont pris leur revanche en dominant facilement les Spurs pour le NBA Paris Game (136-98). Le show Tyrese Haliburton et un money time à sens unique auront eu raison des ambitions de San Antonio.

Les Pacers frappent les premiers, Victor Wembanyama sonne la révolte en solitaire

Facilement battus par les Spurs il y a deux jours, les Pacers veulent prouver qu’ils ne sont pas venus à Paris que pour faire du tourisme. Début de match sérieux de la part des hommes de Rick Carlisle. La défense est trois tons au-dessus par rapport à la première manche, tout le monde met la main à la pâte, les fermiers montrent beaucoup d’envie au rebond, allant chercher de nombreuses secondes chances.

Côté Spurs, c’est un peu tout l’inverse. Beaucoup trop de ballons perdus, une défense portes ouvertes et plus généralement une bouillie de basket. Heureusement pour les éperons, Harrison Barnes est dans un bon soir et ça permet de limiter la casse. Déjà +9 Indiana après 12 minutes.

On attend la montée en puissance de Wemby et elle ne tarde pas. L’Alien de San Antonio est partout sur cette première moitié de second quart-temps. Un quasi poster sur la bouille de Nesmith, un 3-points avec la planche, sans oublier le petit alley oop qui va bien . Le V’ agresse la raquette d’Indiana et personne ne peut l’arrêter. 12 pts pour Wemby rien que sur le second quart-temps !

San Antonio se rapproche dangereusement mais les Pacers ne s’affolent pas. Ils ferment de nouveau les portes en défense et surtout ils régalent en attaque avec un jeu d’une propreté extrême. La fin de la première mi-temps est à sens unique, avec des Spurs plus capables de scorer le moindre point. (Seulement 5 points sur les 5 dernières minutes).

Tyrese Haliburton nous offre un bijou de passe aveugle pour Myles Turner, et les Pacers sont dans un fauteuil au break. (65-50)

Le show Tyrese Haliburton coule San Antonio

Le retour des vestiaires marque le réveil de Stephon Castle ! Totalement endormi en première mi-temps, le guard redouble d’agressivité et enchaine les paniers. Avec l’aide du toujours précieux Harrison Barnes, les Spurs se sont trouvés un duo pour assurer le scoring. Victor Wembanyama est lui porté disparu en seconde mi-temps, peu servi et auteur de seulement.. 3 tirs après le break. Défensivement, San Antonio serre bien mieux les rangs. La furia Pacers a totalement disparu et le momentum tourne lentement mais sûrement en faveur des Texans.

Mais comme en première mi-temps, les Pacers s’offrent un baroud d’honneur qui fait la différence en fin de quart-temps. Jusqu’alors plutôt bien pris, Tyrese Haliburton prend totalement feu ! Il ne rate plus rien et détruit les Spurs à lui seul. 16 points en 3 minutes pour le All-Star avec trois tirs primés de suite notamment. Un petit 16-3 plus tard, les Spurs ont pris un gros coup sur la tête. Alors qu’ils avaient réussi à recoller, ils doivent tout recommencer. +12 Indiana avant le money time.

Avec Haliburton sur le banc pour souffler, les Pacers ne relâchent pas leur emprise dans le dernier acte. Pascal Siakam prend ses responsabilités. Les Spurs se délitent totalement, on sent qu’ils n’ont pas récupéré du coup de chaud de Tyrese. T.J. McConnell s’amuse avec les jeunes éperons et l’écart monte toujours plus. Le suspense est mort et le match se termine en roue libre avec les remplaçants qui vont faire un peu de sport, entre quelques fautes bien moches dont une qui a renvoyé Sidy Cissoko aux vestiaires. En espérant que ça soit pas grave. Les Pacers prennent leur revanche face aux Spurs, avec un blowout qui porte la marque d’un très bon Tyrese Haliburton (28 points).