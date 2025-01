Replay : l’énorme coup de chaud de Tyrese Haliburton vs. Spurs (16 points en 3 minutes)

Quel coup de chaud. Tyrese Haliburton a éteint les Spurs en solo, après un récital complètement dingue en fin de 3e quart-temps. 5 tirs à 3-points quasiment à la suite et 16 points d’affilée, avec certains très compliqués. Un numéro qui rappelle de quel bois est fait le patron des Pacers.

Tout le monde est content, car tout le monde repart de Paris avec sa victoire. Si le succès des Spurs ce jeudi s’est vite laissé entrevoir du fait de l’absence de combativité dans les rangs des Pacers, on pensait avoir un autre scénario ce samedi. Oui, Indiana a vite pris le commandement clair des opérations, mais un Stephon Castle intense a refait l’écart pour rendre à nouveau indécise cette partie. Avant qu’un joueur ne mette un terme clair à toute volonté de retour des Spurs.

Tyrese Haliburton STOLE THE SHOW in Paris!

🔥 28 PTS

🔥 18 in 3Q (16 straight)

🔥 6 3PM, 4 AST, 2 STL, 2 BLK

🔥 11-17 FGM (64.7 FG%)@Pacers are 9-2 in their last 11. pic.twitter.com/Hl26nJdoxD

— NBA (@NBA) January 25, 2025

Son nom : Tyrese Haliburton. Une pluie de 3-points décisive, que personne n’a pu arrêter. Un festival qui a mis l’Accor Arena debout. Et qui a lancé la dernière partie du match : le blow out. Le chef d’Indiana, c’est lui et il l’a prouvé une fois de plus ce soir. Quel autre symbole pour se rassurer que celui d’éteindre l’équipe du favori de tout un peuple dans un match événement pour la NBA ? Un vrai plus psychologique sur lequel s’appuyer pour continuer la dynamique en cours chez les Pacers.