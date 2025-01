On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas des noteurs qui notent. Cette année encore, la Team Notes de la rédac de TrashTalk tente de vous partager ses bulletins le plus souvent possible. Aujourd’hui, on avait le “match retour” entre Spurs et Pacers, et ces derniers ont bien pris leur revanche grâce à un grand Tyrese Haliburton.

# San Antonio Spurs

Victor Wembanyama (6) : un gros début de match, comme souvent, au cours duquel il a comme d’habitude pris le jeu à son compte. Malheureusement, pas forcément aidé par un coaching aléatoire, il a complètement disparu en deuxième période. Sa liquéfaction au fil du match “retour” rappelle les heures les plus sombres du PSG en Ligue des Champions

Harrison Barnes (7,5) : c’est par lui qu’est passé le salut des Spurs. Planqué dans son corner et dans le dos de ses défenseurs, personne ne l’a vu mais il a fait un pur match. Quasiment aucun raté, et toujours dans les bons coups. Barnes Stinson.

Stephon Castle (5) : malgré quelques bons passages et des stats bien fournies, l’impression visuelle laissée au global n’est pas folichonne. Il a fait des mauvais choix offensifs et croqué, probablement dans l’optique de dégoter ce t-shirt. Pas nul mais pas exceptionnel non plus. Stephon Airbnb.

Devin Vassell (3,5) : s’il a été irrésistible lors du premier match, il l’a beaucoup moins été aujourd’hui. Les shoots ne sont pas tombés, et son attaque était en panne. Il a probablement mal digéré le Chicken Tandoori du grec préféré de Wemby.

Chris Paul (5) : du CP3 dans le texte, quelques shoots, des passes décisives et du handle. Ça vieillit mais ça continue de faire le taf. Comme le vin c’est ça ?

Keldon Johnson (4) : quitte à le retrouver rue de la soif, ça aurait été mieux que ce soit après le match et pas avant.

Jeremy Sochan (3,5) : il a commencé son match avec son short à l’envers, et il n’y a aucune vanne dans cette phrase. Son match était ensuite à l’image de son short, c’est-à-dire… à l’envers.

Julian Champagnie (5) : n’a marqué qu’un shoot ce soir, et on ne va pas lui en demander plus.

Tre Jones (4,5) : si le diable s’habille en Prada, alors Tre Jones est probablement passé par l’Avenue Montaigne avant de jouer ce match. Un différentiel de -30, c’est beaucoup trop pour un joueur réputé “propre”.

Sandro Mamukelashvili (5,5) : peu de temps de jeu mais une belle activité, et il est présent dans tous les domaines, même (et surtout) quand il faut venger ses coéquipiers. Sa ligne statistiques est encore plus fournie que sa bebar.

Blake Wesley (-) : juste une balle perdue, sinon on ne sait toujours pas qui c’est.

Malaki Branham (-) : deux shoots manqués et deux balles perdues. Si vous le prenez comme avocat après une condamnation à 2 ans ferme, vous prenez 5 ans ferme et 100 000€ d’amende.

Zach Collins (-) : il y avait plus de béton dans son gel pour les cheveux que dans la défense des Spurs ce soir.

Sidy Cissoko (-) : malgré la défaite, c’était son moment et il avait l’opportunité de kiffer. Mais un coup sur le crâne de Jarace Walker plus tard, il a dû rentrer au vestiaire. C’est triste.

Charles Bassey (-) : peu de temps de jeu, il a attendu sa chance longtemps. A la plage, on appelle ça la marée Bassey.

# Indiana Pacers

Myles Turner (6) : jeudi soir, Turner s’est reconverti en l’animal de compagnie de Victor Wembanyama. Ce soir ? Il a aboyé bien fort pour gâcher la vie de Wemby.

Pascal Siakam (7,5) : fidèle lieutenant de son champion olympique de meneur, il a été très présent à l’intérieur et a balancé son quota de dunks. Il a pris le micro en début de match et drop the mic en fin de match.

Bennedict Mathurin (5,5) : un très gros début de match, puis il a peu à peu disparu. Lui qui est fan de Paris grâce à Lupin, il aurait fallu une enquête de ce dernier pour le retrouver en deuxième mi-temps.

Andrew Nembhard (6,5) : le petit arrière de poche avait la clé pour faire un bon match et aider ses Pacers. Passe-Partout dans ses meilleures œuvres.

Tyrese Haliburton (8,5) : possible qu’il ait écouté les critiques le concernant depuis le début de saison, et qu’il ait décidé de montrer au peuple français de quoi il se chauffe. En tout cas, on sait pas vous, mais un type qui détruit tout seul une équipe à coups de 3-points à Bercy, on trouve encore que c’est trop tôt.

TJ McConnell (6) : un grand classique du TJ, une grosse activité, beaucoup de justesse, et une polyvalence à toute épreuve. TJ McConnell est un monster-truck, téléguidé par contre, parce qu’il est petit.

Obi Toppin (5) : celui qui s’est marié a probablement connu son plus grand moment à Paris par cette action, parce qu’il a perdu le premier match et parce qu’il a été assez quelconque sur le deuxième.

Aaron Nesmith (6) : bien plus en jambes qu’au “match aller”, il a été très convaincant ce soir, dans tous les compartiments du jeu. Un match solide d’un bon soldat.

Thomas Bryant (5) : victime collatérale de la grosse faute de Walker, il a encaissé les grosses paluches de Mamu dans son dos, alors qu’il partait au dunk, il n’avait pourtant rien demandé à personne.

Ben Sheppard (4) : si Ben Sheppard était l’assassin de 2Pac, ce dernier serait probablement en train de sortir un album actuellement. 0/3 au tir, pas brillant, le look années 90 l’est beaucoup plus déjà.

Jarace Walker (3) : une grosse faute sur Sidy Cissoko est son principal fait d’armes du match. Bien au-delà du fait que ce soit sur un joueur français à Paris, c’est un mauvais geste totalement gratuit.

Johnny Furphy (-) : il s’appelle Johnny Murphy, il a juste oublié d’enlever son appareil dentaire.

RayJ Dennis (-) : ils ont même fait rentrer le gars qui a tenté le shoot à 100 000€.