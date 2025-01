Avec sa performance XXL de jeudi soir, Victor Wembanyama avait mis la barre très haut. Tellement haut qu’on attendait une nouvelle masterclass du bonhomme ce samedi, tout en sachant que ce serait difficile de faire mieux face à des Pacers forcément revanchards. Sans surprise, Indiana a sérieusement haussé le ton, et Wemby a dû laisser son costume de patron.

Il a fallu un quart-temps à Victor pour vraiment se lancer dans cet Acte II des NBA Paris Games. Son coéquipier de San Antonio Harrison Barnes lui a volé la vedette en début de match, tandis qu’Indiana est arrivé bien plus focus que les Spurs, dominés dans la raquette avec une ribambelle de points encaissés à l’intérieur.

C’est véritablement dans le deuxième quart que Wembanyama a commencé à faire son show : gros impact défensif, humiliation d’Aaron Nesmith, 3-points avec la planche en transition, et surtout une grosse séquence composée d’un alley-oop à une main suivi d’un tomar avec la faute. “Mode Alien” activé ! Le phénomène français s’est même permis un petit “Shammgod” ainsi qu’une passe tout terrain… les genoux à terre.

En quelques minutes seulement, Wemby (17 points à la pause) avait remis tout Paris dans sa poche arrière.

Alley-oop de WEMBY X2 il remet ça ! 💪🔥🤩#nbaparis #wemby #wembanyama 🏀 pic.twitter.com/f9NHRM3UT9

— CANAL+ Sport (@CanalplusSport) January 25, 2025

Sauf que contrairement à jeudi, les Pacers avaient du répondant ce samedi. Les copains de Tyrese Haliburton n’ont pas hésité à hausser le ton physiquement pour mener la vie dure à Wemby, tout en déroulant leur basket en attaque. Résultat ? -15 au score à la mi-temps, un Victor forcément frustré, et grosse clim à l’intérieur de l’Accor Arena.

Paradoxalement, les Spurs ont réussi à gratter leur gros retard dans le troisième quart-temps sans que Wemby ne score. C’est Harrison Barnes et Stephon Castle qui ont fait le boulot en attaque, enchaînant les pénétrations au cercle pour provoquer des fautes. Pendant ce temps-là, Wemby a continué sa moisson au rebond, bien aidé par une défense des Spurs qui avait décidé de sortir les barbelés après la mi-temps.

La sortie de Victor (ainsi que Chris Paul et Castle) – à trois minutes de la fin du troisième quart – a malheureusement plombé San Antonio. Tyrese Haliburton a véritablement pris feu, enchaînant les banderilles du parking pour redonner douze points d’avance à Indiana. Sur le banc, Victor ne pouvait que constater les dégâts, impuissant.

MAIS IL EST FOU C’EST QUOI CE TIR LÀ ????? https://t.co/sMopaEqBkh

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 25, 2025

Dans l’ultime période, Victor Wembanyama n’a pas réussi à regagner son rythme de la première mi-temps. Il n’a pas du tout été trouvé en attaque, mais il n’a pas non plus imposé sa présence comme jeudi soir. Dominés dans l’impact physique, Wemby et les Spurs se sont au contraire écroulés face à des Pacers qui ne voulaient clairement pas repartir de Paris la queue entre les jambes.

Deux jours après vécu une “soirée parfaite” à Paris, Victor (20 points, 12 rebonds) a cette fois-ci été obligé de s’incliner chez lui.

Fin de match pour Wemby sous les applaudissements nourris de Bercy. Très discret en 2e mi-temps.

Énorme semaine pour lui, sur et hors terrain. On oubliera pas les émotions procurées, MERCI ❤️

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 25, 2025