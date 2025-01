Les fans NBA sont gâtés ce samedi, surtout les fans français. Victor Wembanyama et les Spurs affrontent pour la deuxième fois les Pacers à Paris, et ce dès 18h. Ensuite, on enchaînera avec un Wolves – Nuggets (21h), un Celtics – Mavs (23h30), et 11 autres matchs. Par ici le (très gros) programme NBA !

Le programme NBA du soir :

18h : Spurs – Pacers

21h : Wolves – Nuggets

23h30 : Celtics – Mavs

0h : Nets – Heat

1h : Hornets – Pelicans

1h : Magic – Pistons

1h30 : Hawks – Raptors

1h30 : Cavaliers – Rockets

1h30 : Knicks – Kings

2h : Bulls – Sixers

2h : Grizzlies – Jazz

2h30 : Warriors – Lakers

3h : Suns – Wizards

4h30 : Clippers – Bucks

Excepté le Thunder et les Blazers, tout le monde est en piste ce soir !

14 matchs, 28 équipes, le tout de 18h ce samedi à 7h demain matin. Un sacré marathon ! On va évidemment surveiller de près ce que nous prépare Victor Wembanyama pour son deuxième NBA Paris Game contre Indiana, avant d’enchaîner avec un duel Nikola Jokic – Rudy Gobert qui risque bien de faire mal à notre pivot français.

Durant la nuit ? Le Cavs – Rockets peut faire des étincelles, tout comme le Knicks – Kings. On aura droit aussi à un énième duel entre Stephen Curry et LeBron James, qui restent les deux visages de la NBA. Enfin, pour clôturer la soirée, Giannis Antetokounmpo et les Bucks s’attaqueront à des Clippers toujours très relous à jouer !

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici