NBA Paris Games, la preview de Spurs – Pacers (18h) : Victor Wembanyama pour doubler la mise ?

Après avoir giflé les Pacers et offert à Paris un spectacle inédit pour un NBA Paris Game, les Spurs de Victor Wembanyama veulent sans douter quitter l’Hexagone avec un double victoire sur Indiana. Pour les coéquipiers de Tyrese Haliburton, la priorité est de ne pas tendre l’autre joue.

Quel match on a vu, ce jeudi. Les Spurs qui tabassent les Pacers, Victor Wembanyama qui étale toute sa palette de compétences sur le parquet afin de régaler le public tricolore… une masterclass pour nos émotions. Toutefois, on connaît un hôtel où ça a beaucoup du se lever dans la nuit suivant le match : celui d’Indiana. Difficile sans doute de trouver le sommeil après avoir reçu pareille correction.

On pourrait se dire : “Ok, c’est l’enfant du pays, il était galvanisé par 20 000 personnes”. Mais non. Ces Pacers sont trop compétiteurs pour se laisser aller au fatalisme. Et c’est pour cela que l’on croit ce soir à une équipe qui réagit. Parce qu’elle a un peu plus en main la gestion du décalage horaire, parce qu’elle a tiré tous les enseignements importants qui ont causé la défaite.

Mais malgré tout, l’inconnue qu’est Victor Wembanyama subsiste. Capable d’en coller à nouveau 30, capable d’en passer 20 de plus à la marque, capable d’en mettre moins mais de compenser avec les rebonds et les contres. Un cas bien compliqué à gérer du fait de sa polyvalence extrême.

Et quoi qu’il arrive : profitons. La NBA ne sera peut-être pas de retour à Paris l’an prochain, et pas pendant plusieurs années. Alors, s’il s’agit de la dernière danse du basket américain en France avant un moment, soyons à la hauteur de l’événement et des émotions que l’on nous a procuré.