Ben Simmons a pensé à prendre sa retraite, l’été dernier

Convié à participer au podcast The Young Man And The Three, Ben Simmons est revenu sur son été de convalescence et de préparation physique, suite à une deuxième opération du dos en deux ans. Selon le joueur, le processus l’a fait se questionner sur une possible retraite.

Ben Simmons, c’est un peu l’éternel recommencement depuis trois saisons. Été passé à se préparer, déclarations du genre “Je suis un homme nouveau” ou “Je vais choquer la NBA“, quelques bons matchs mais pas non plus exceptionnels, blessure, fin de saison en mars, opération. Et retour au début du cycle.

Si l’on caricature cela, le travail réalisé pour se remettre en forme après une intervention chirurgicale est énorme. Alors le faire deux fois de suite, ça sollicite beaucoup physiquement, mais aussi sur le plan psychologique. Et c’est là que Ben Simmons s’est posé des questions. Faut-il encore se donner la peine d’essayer ?

“Je pense que le processus autour de cette opération [la dernière en date] était très différent. Et j’ai pu le ressentir car l’opération originale m’a beaucoup soulagé. Mais la seconde opération a été complètement différente. J’ai eu l’impression d’avoir un nouveau corps. Et il faut être d’accord avec la longueur du processus, que chaque exercice est nécessaire pour remettre chaque partie du corps en marche. Il faut comprendre que le corps à besoin de temps pour se soigner et apprendre à nouveau. Il y a eu des moments l’été dernier où je me suis demandé si je pouvais le faire. si je devrais peut-être arrêter de jouer. Je devais y réfléchir. Physiquement, c’est déjà dur mais psychologiquement… c’est tellement compliqué d’endurer cela un deuxième été de suite.”

Et lorsque l’on demande à Ben Simmons ce qui l’a poussé à continuer, c’est selon lui son amour pour le sport et la compétition.

“Je ne peux pas m’arrêter, je suis un compétiteur. J’ai besoin de revenir, j’aime jouer au basket, c’est mon moment de gagner, j’ai trop perdu.”

Seulement, est-ce que ce retour est enfin le dernier ? On ne peut que lui souhaiter, même s’il y a fort à parier qu’il ne retrouvera pas le niveau qu’il avait plus tôt dans sa carrière.

“There were times last summer where I was like, ‘I don’t know if I can do this, I might have to stop playing'”– Ben Simmons opening up about his experience with his injuries and surgeries the past few years… pic.twitter.com/JeUWEmq6K7

Source : The Young Man and the Three.