Comme chaque année à la mi-saison, la NBA fait un point sur les joueurs qui vendent le plus de maillots. Encore une fois, on retrouve Stephen Curry et LeBron James au sommet.

Décidément, ces deux-là sont éternels et pas que sur le parquet.

Malgré leur âge avancé et des résultats collectifs mitigés avec leur franchise respective, Stephen Curry et LeBron James restent les deux joueurs les plus populaires de la Ligue. Steph est le joueur qui a vendu le plus de maillots sur la première partie de saison 2024-25, tandis que le King est juste derrière. La star des Celtics Jayson Tatum complète le podium.

The NBA’s top-selling jerseys list… based on https://t.co/I0ypSvyXUQ sales from the first half of the 2024-25 season! pic.twitter.com/HMVMTULxJt

Le phénomène français Victor Wembanyama est quant à lui cinquième. L’alien de San Antonio avait terminé sa saison rookie à la quatrième place des ventes de maillots, derrière les trois joueurs cités plus haut. Mais le meneur des New York Knicks Jalen Brunson lui est passé devant depuis. Néanmoins, quelque chose nous dit que Wemby – en pleine explosion – grimpera assez rapidement pour prendre place sur le podium un jour.

À noter aussi que les trois candidats MVP que sont Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander et Giannis Antetokounmpo sont assez loin dans le classement, entre les places 9 et 11.

Les franchises NBA qui vendent le plus de produits dérivés :

The NBA’s top-selling team merchandise list… based on https://t.co/I0ypSvyXUQ sales from the first half of the 2024-25 season! pic.twitter.com/lYT6kUrISQ

