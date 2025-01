Après les Pacers en début de semaine, c’était au tour de Victor Wembanyama et des Spurs de poser devant la Tour Eiffel ce vendredi. Le temps était capricieux, mais la photo d’équipe valait bien le coup d’affronter quelques gouttes.

“C’est ta sœur jumelle.”

Chris Paul était en mode blagueur quand Wemby a retrouvé ses coéquipiers des Spurs pour la traditionnelle photo devant la Tour Eiffel. Quand on est Français, qu’on fait 2m24 et qu’on est devant le monument le plus connu de Paris, faut s’attendre à se faire vanner.

Avec l’autre Français des Spurs Sidy Cissoko, Victor Wembanyama a pris le rôle de guide touristique. Une casquette supplémentaire pour celui qui fait un peu tout (notamment détruire les Pacers) en cette semaine de NBA Paris Games.

