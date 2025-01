La Free Agency 2026, une priorité du Heat en marge du transfert de Jimmy Butler

Si Jimmy Butler veut plus que jamais quitter Miami, et que le Heat a passé la seconde pour tenter de trouver un transfert d’ici à la trade deadline du 6 février, aucun deal ne se matérialise pour l’instant. L’une des raisons à ça : Miami ne veut pas obtenir de longs contrats en échange. Pat Riley a la Free Agency 2026 dans le viseur.

Quand le big boss du Heat négocie un transfert, il a l’habitude d’imposer ses conditions. Le dossier Jimmy Butler ne fait pas exception.

Dans les discussions impliquant la star de Miami, Patoche fait comprendre aux équipes intéressées par Jimmy qu’il souhaite récupérer une contrepartie permettant au Heat de rester compétitif et/ou de bien se positionner pour l’avenir. Qu’est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire récupérer potentiellement des jeunes joueurs ou des picks de draft, mais surtout ne pas acquérir des contrats “boulet” (coucou Bradley Beal).

Et pour cause : le Heat veut être l’un des acteurs majeurs de la Free Agency 2026.

The Miami Heat are reportedly seeking players who can contribute immediately, young talent, draft capital, and expiring contracts by the summer of 2026 in a trade package for Jimmy Butler, per @WindhorstESPN

“Sources on both sides of the Butler saga say there’s motivation to… pic.twitter.com/MvN2Hf3vSu

— NBACentral (@TheDunkCentral) January 24, 2025

Dans l’état actuel des choses, le Heat ne possède que cinq joueurs sous contrat pour la saison 2026-27 : Bam Adebayo, Tyler Herro, Kel’el Ware, Pelle Larsson et Jaime Jaquez Jr.. Deux piliers de la franchise, deux rookies dont un très prometteur, et un sophomore qui a déjà prouvé qu’il pouvait aider le Heat. Ces cinq-là pèseront “seulement” 94,4 millions de dollars en 2026-27, ce qui permettra à Miami de signer potentiellement un gros agent libre durant l’été, surtout avec un salary cap qui va progressivement grimper (jusqu’à 170 millions en 2026).

Cette belle flexibilité, Pat Riley ne veut pas la gâcher en faisant un mauvais trade avec Jimmy Butler. C’est pour cela qu’il refuse de récupérer Bradley Beal (qui possède une player option à 57 millions de dollars sur la saison 2026-27), mais qu’il semble plus ouvert à l’idée de choper – par exemple – Khris Middleton et Bobby Portis (Bucks) en échange, eux qui arriveront en fin de contrat en 2026.

Cet été-là, plusieurs grands noms peuvent arriver sur le marché en tant qu’agent libre non-restrictif : De’Aaron Fox, Kevin Durant, Jaren Jackson Jr., Luka Doncic, Trae Young et quelques autres.

Pat Riley, qui a réalisé l’un des plus gros coups de l’histoire de la Free Agency en 2010, estime qu’il a toutes ses chances de recruter une nouvelle star à South Beach. Peu importe si, selon certains, le dossier houleux impliquant Butler peut faire fuir les agents libres à l’avenir.

“Je n’aime pas le fait que certaines personnes, à cause de la manière dont Pat Riley gère le dossier Jimmy Butler, disent que les joueurs ne veulent pas venir à Miami. Vous pouvez oublier ces conneries tout de suite. On ne verra jamais un joueur de basket refuser de jouer à Miami pour 300 millions de dollars.” – Dwyane Wade

En discussion avec plusieurs franchises pour un transfert de Butler (Suns, Grizzlies…), le Heat ne se forcera pas à dealer Jimmy si la monnaie d’échange impacte les plans de l’équipe floridienne sur les années à venir.

Riley trouvera-t-il un trade pour éliminer la distraction Butler tout en restant bien positionné en vue de 2026 ? Réponse d’ici le 6 février.

Source texte : ESPN

The Heat do not want salary back in a Jimmy Butler trade that goes past 2026, per @WindhorstESPN (https://t.co/NxLKCw737V).

Keep a close eye on the Bucks as a potential third team in Butler trade talks with Khris Middleton and Bobby Portis’ contracts fitting this criteria. pic.twitter.com/nFrpeCG2FQ

— Evan Sidery (@esidery) January 24, 2025