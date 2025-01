Le 6 février prochain, les équipes seront dans leurs dernières tractations avant de ne plus pouvoir récupérer de joueurs jusqu’à l’été. Vous l’aurez compris, on parle bien de la trade deadline ! Plus que quelques semaines pour changer la suite de la saison, pour faire du ménage ou, à l’inverse, se renforcer en vue des Playoffs. Ça mérite bien une analyse, et on enchaîne aujourd’hui avec les New Orleans Pelicans, avec un gros panneau “à vendre”.

Objectif “repartir de zéro” à New Orleans ?

Cette saison n’est clairement pas celle que l’on escomptait en Louisiane. Avec l’arrivée de Dejounte Murray en provenance des Hawks, la draft d’Yves Missi, les progrès de Jordan Hawkins, la confirmation de Trey Murphy et Herb Jones, en plus de Brandon Ingram, CJ McCollum et surtout Zion Williamson déjà en place, NOLA espérait bien jouer les trouble-fête à l’Ouest et être un poil à gratter bien désagréable à jouer.

Malheureusement pour eux, les blessures s’en sont mêlées, à tel point que seulement un de leurs joueurs majeurs totalise plus de 30 matchs. Zion n’a pris part qu’à 10 rencontres cette saison, 18 pour BI, 20 pour Jones, 27 pour Murray, 28 pour Murphy et 31 pour CJ. C’est trop peu pour espérer survivre à l’Ouest, et évidemment, tout le monde n’est pas le Magic. Alors c’est très compliqué pour les Pels.

Résultat des courses, les Pelicans sont en galère, et ce même s’il y a du mieux depuis le retour de certains cadres. Toutefois, le classement actuel (12 victoires, 32 défaites, 14e à l’Ouest) est bien loin des ambitions initiales des Flamants Roses, et bien loin du standing que sont censés apporter ces joueurs très talentueux mais trop souvent blessés.

Brandon Ingram (et Cie) vers la sortie ?

Alors forcément, les rumeurs vont bon train, surtout en ce qui concerne Brandon Ingram, dont le nom circule déjà dans les rumeurs de transferts depuis cet été. L’ailier n’a toujours pas prolongé avec New Orleans et son contrat arrive à expiration à la fin de la saison. Si le scénario d’une prolongation n’est pas totalement à exclure, la franchise semble attendre le meilleur package possible pour envoyer son ailier autrefois All-Star vers d’autres aventures et ne pas se retrouver sans rien en échange. Mais plus le temps passe, plus le risque grandit.

Toutefois, des jeunes joueurs et des tours de Draft – à minima – sont attendus pour pouvoir tourner la page Ingram ainsi que celle de son association avec Zion Williamson, talentueuse certes mais qui s’est vite heurtée à son propre plafond de verre. D’ailleurs, BI n’est pas le seul joueur de NOLA à être courtisé.

Certaines équipes ont aussi manifesté un intérêt pour CJ McCollum et c’est possible que le front-office écoute également les opportunités concernant l’ancien arrière des Blazers. De plus, selon certaines rumeurs de cour de récré (coucou Stephen A. Smith), Zion ne voudrait plus faire partie de l’équipe et espérerait un transfert à l’avenir. Même Dejounte Murray – pourtant recruté à la dernière intersaison – pourrait faire les frais de cette hécatombe.

Autrement dit, quasiment personne ne semble intouchable en Louisiane. Les joueurs susnommés conservent une belle valeur marchande qui pourrait permettre à New Orleans de récolter des jeunes et des picks, et repartir d’une page blanche en misant sur Trey Murphy, Herb Jones, Jordan Hawkins ou encore Yves Missi pour l’avenir, tout en postulant pour la draft de Cooper Flagg.

Vous l’avez compris, les Pelicans devraient faire partie des principaux acteurs de ce jeudi 6 février 2025.