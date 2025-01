Après le festival de Victor Wembanyama au Paris Game hier soir et la grosse nuit de basket qui a suivi, on a droit à un programme NBA d’exception (pas du tout) ce vendredi avec trois matchs dont un sensationnel (toujours pas) Hornets – Blazers.

Le programme NBA du soir

1h : Hornets – Blazers

1h : Sixers – Cavaliers

2h : Grizzlies – Pelicans

Si vous avez besoin de récupérer et de dormir un peu, c’est peut-être la nuit pour le faire. Mais pour les drogués de la balle orange qui ont besoin de leur dose quotidienne de basket, le Sixers – Cavaliers peut valoir le coup même si Joel Embiid est toujours abonné à l’infirmerie. Ce sera au moins l’occasion de voir notre Frenchie Guerschon Yabusele aux côtés de Paul George et Tyrese Maxey, en train d’affronter la meilleure équipe de l’Est.

Le Grizzlies – Pelicans aurait pu être kiffant mais entre les absences de Zion Williamson, Brandon Ingram, Herb Jones côté New Orleans et potentiellement Ja Morant côté Memphis, ça risque d’être beaucoup moins fun. Même problème pour le match Hornets – Blazers qui, en plus d’opposer deux équipes éclatées, sera joué sans Brandon Miller et potentiellement LaMelo Ball.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici