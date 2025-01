Sur une sale dynamique de trois défaites en cinq matchs, les Cavaliers voulaient se refaire face aux Rockets, mais l’opération ne s’est pas passée comme prévu.

Après la défaite contre les 76ers la nuit dernière, Cleveland avait l’occasion de corriger ce faux pas avec un nouvel affrontement face à des Rockets très en forme. Un duel déjà-vu il y a trois jours et que les Cavs avaient perdu.

Pour ne pas répéter cette sale opération, les copains d’Evan Mobley démarrent cette rencontre avec l’envie de dérouler à l’image de Donovan Mitchell qui inscrit huit des douze premiers points de Cleveland.

Sauf que Houston fait preuve de résistance et contient tous les affronts de la franchise de l’Ohio. Sur le deuxième quart-temps, Georges Niang tente de maintenir les Cavs à flot, mais le collectif des Rockets reste solide et les starters déroulent.

Les Fusées arrivent à la mi-temps avec 14 points d’avance.

Au retour des vestiaires, Cleveland revient avec l’envie de remonter et comme souvent quand les Cavs sont en galère, ils peuvent compter sur leur backcourt star composé de Darius Garland et Donovan Mitchell.

Les deux extérieurs ne veulent pas perdre ce match et enchaînent les paniers. Les Cavs reviennent même à quatre longueurs, mais les Rockets sont inébranlables.

Darius Garland x Donovan Mitchell 💥

(🎥 : @cavs)pic.twitter.com/w7IQgrQEdg

— Ball Time (@BallTimee) January 26, 2025

Les Fusées sortent les barbelés et enraillent l’attaque des Cavaliers. Houston a donc une bonne dizaine de points d’avance à l’entame du dernier acte et on pense que les Rockets vont se diriger vers une victoire tranquille, mais pas du tout.

L’inévitable duo Garland – Mitchell se réveille et passe un 20-9 pour revenir dans le match. Le meneur des Cavaliers égalise même pour relancer la rencontre sauf qu’Amen Thompson a décidé d’arrêter le petit numéro du duo.

Si le nom de l’ailier n’avait pas été évoqué depuis le début de ce résumé, c’est justement pour mentionner le rôle XXL qu’il a eu sur cette fin de match.

Défensivement, mais surtout offensivement, il a fait vivre un cauchemar aux Cavs et c’est lui qui vient mettre le couvert sur cette rencontre. La jeune Fusée sort son second triple-double en carrière avec 23 points, 14 rebonds et 10 passes. Dans son sillage, Houston s’impose 135-131.

THIS IS AN INSANE STATLINE FROM AMEN THOMPSON

23 Points

14 Rebounds

10 Assists

2 Blocks

1 Steal

8-13 FG

HE IS A STAR 🌟 pic.twitter.com/xaOfURjSBP

— RocketsMuse (@RocketsMuse) January 26, 2025

Après un démarrage canon, les Cavs connaissent leur premier coup d’arrêt de la saison avec une série en cours de trois défaites consécutives.

Reste à savoir comment ils vont se sortir de cette mauvaise passe.