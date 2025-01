Ce duel entre Knicks et Kings s’annonçait explosif, mais celui qui a explosé c’est surtout OG Anunoby, auteur de 33 points. Dans son sillage, New York s’impose 143-120.

Pour leur première sortie en tant qu’All-Star, le duo Jalen Brunson – Karl-Anthony n’avait plus rien à prouver. L’occasion de laisser briller les copains dans cet affrontement face aux Kings.

Celui qui va parfaitement saisir cette occasion, c’est OG Anunoby.

Il ne fallait pas rater le coup d’envoi de ce match parce que, dès les premières minutes, ça va d’un panier à l’autre et les points s’enchaînent à vitesse grand V.

Vous l’aurez compris, on n’est pas face à un match où les défenses vont briller, mais est-ce que cela va nous empêcher de nous régaler ? Certainement pas.

New York déroule donc sur les premières minutes derrière un OG Anunoby qui ne rate rien, mais sur le deuxième quart-temps, il va se trouver un adversaire de taille : Malik Monk. Le pyromane des Kings fait honneur à sa réputation et porte Sacramento.

Monk SWISHING & DISHING at MSG 🍽

Grâce à lui, les Kings recollent au score et ne comptent que cinq points de retard à la mi-temps.

Sauf que le problème des pyromanes, c’est qu’il y a un moment où ils arrêtent de prendre feu et c’est ce qu’il va se passer au retour des vestiaires. Malik Monk se fait beaucoup moins remarquer et les Knicks en profitent.

OG Anunoby continue son show, mais il est rejoint par Mikal Bridges et Josh Hart qui signe un nouveau triple-double à 20 points, 18 rebonds et 11 passes.

Mikal Bridges at the buzzer ! 🚨

Avec une bonne dizaine de points d’avance, ce match est plié dès la fin du troisième quart et les Kings ne reviendront pas malgré le nouveau triple-double de Domantas Sabonis.

Résultat des courses : victoire des Knicks 143-120 derrière les 33 points à 12/18 au tir d’OG Anunoby.

OG Anunoby tonight

33 points

3 rebounds

4 assists

12-18 FG

demonnnnnn

