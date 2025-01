Dans un nouveau duel entre LeBron James et Stephen Curry, c’est Anthony Davis qui a le mieux mangé avec ses 36 points et 13 rebonds offrant la victoire aux Lakers sur un plateau d’argent.

L’espace de quelques minutes, on a cru avoir un beau duel entre Stephen Curry et LeBron James. Il faut dire que le Chef a démarré sa rencontre à fond les ballons avec huit points dans le premier acte. Un semi coup de chaud qui n’annonçait absolument rien puisque la braise allumée par le Chef s’est éteinte aussitôt.

Par contre, s’il y en a un qui était bien chaud comme la braise, c’est Anthony Davis. Le pivot qui souhaite jouer ailier-fort a entrepris un atelier de démolition de la raquette des Warriors sans que Golden State ne parvienne à trouver une solution.

À la mi-temps, AD est déjà à 18 points et 9 rebonds tandis que les Lakers ont seulement un petit point d’avance.

Au retour des vestiaire, les Angelinos décident de passer la vitesse supérieure grâce à Max Christie qui plante deux bombinettes depuis le parking. Pour remettre les Guerriers de l’État Doré à flot, on pourrait compter sur un réveil de Stephen Curry, mais non.

Les deux Warriors qui portent Golden State sont Andrew Wiggins et Quinten Post. Vu les noms évoqués, vous vous doutez bien que ce n’est pas suffisant pour contenir les Lakers.

Malgré tout, Golden State parvient à revenir à six points avant le dernier. On pense alors que les Dubs ont le momentum, mais Anthony Davis revient mettre tout le monde à sa place.

Ce soir, c’était lui le boss.

Celui qui était clairement moins le boss sur cette rencontre, c’est bien Stephen Curry. Le double MVP propose une deuxième mi-temps XXL de médiocrité à 0 point et 0/8 au tir.

Sans surprise donc, les Lakers s’imposent 118-108 et enchaînent un troisième succès de rang derrière les 36 points et 13 rebonds d’Anthony Davis. L’unibrow a d’ailleurs bien été accompagné par les 25 unités de King James.