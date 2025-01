Les Clippers défiaient les Bucks pour boucler une période assez infernale de leur calendrier de cinq matchs en sept jours et James Harden a brillé avec 40 points pour ramener la victoire aux siens.

Contre Milwaukee, les Clippers ont eu du mal à démarrer leur match avec un 2/11 au tir avant de mettre la machine en marche, mais avant de parler d’elle, faisons un petit détour par le Wall de l’Intuit Dome.

Les fans des Clippers se sont amusés à déployer des pancartes correspondantes à chaque seconde passée par Giannis sur la ligne des lancers-francs.

Clippers fans at The Wall are literally putting up a sign for every second that Giannis Antetokounmpo takes to shoot free throws 😂

Maintenant que ce petit moment d’amusement est passé, place au jeu, avec un très joli match entre Bucks et Clippers.

Ce premier quart-temps est marqué par LE duel qui va animer cette rencontre : Giannis Antetokounmpo vs James Harden. Les deux joueurs se rendent coup pour coup, mais c’est Kevin Porter Jr qui a le dernier mot avec un spin move qui a régalé toutes les pupilles attentives.

Ce spin move de Kevin Porter Jr, un bonbon 🍭

Les deux équipes se contiennent après 12 minutes et ce mano-a-mano continue dans le deuxième quart. Les Bucks n’ont qu’un seul point d’avance à la mi-temps.

Place maintenant au troisième quart-temps ou dit autrement le heat check de James Harden. Dans un premier temps, c’est Kawhi qui se fait remarquer.

Le Klaw continue doucement, mais sûrement à se mettre en route.

Messieurs, dames, Kawhi Leonard

Le Fun Guy finit par poser ses fesses sur le banc et c’est à ce moment précis que James Harden décide de prendre feu. Le Barbu plante 17 points sur ce seul troisième quart-temps, mais ce n’est pas suffisant pour contenir les Daims, la faute à un Giannis absolument intenable qui finira la rencontre à 36 points et 13 rebonds.

Pour le dernier acte, changement de stratégie côté Clippers. Les Voiliers serrent les vis de leur défense et passent un 14-0 pour entamer le quatrième quart-temps, des minutes où le Greek Freak était sur le banc et les Angelinnos en ont bien profité.

JAMES HARDEN FROM DISTANCE!

Gives him 35 PTS and the Clippers a 14-0 run 🎯

Bucks/Clippers in the 4Q on NBA League Pass! pic.twitter.com/yjWMR5BCCF

L’écart est fait et malgré le retour de la superstar venue d’Athènes, les Bucks ne parviennent pas à revenir.

Score final : 127-117 en faveur des Angelinos derrière un James Harden XXL à 40 points, 5 rebonds et 9 passes.

James Harden tonight:

40 PTS

5 REB

9 AST (1 TOV)

His 104th 40-point game — no other active player has more than 80.

