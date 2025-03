Killian Hayes n’a pas été prolongé par les Nets

La nouvelle est tombée en soirée ce dimanche : les Nets n’ont pas proposé de nouveau contrat à Killian Hayes. Le meneur français, engagé pour 10 jours avec Brooklyn, va devoir trouver une autre équipe pour espérer terminer sa saison en NBA.

Il y a eu quelques matchs, un petit échantillon. Avec de belles performances, d’autres moins flamboyantes… mais un ensemble qui, tout du moins pour nous, semblait très satisfaisant à la lueur des ambitions sportives des Nets. Killian Hayes ne sera pas prolongé par la franchise, qui ne donne donc pas suite à son contrat de 10 jours.

Killian Hayes against the best team in the league:

19 Points

7-13 FG

5-10 3P

7 assists

73 TS%

He should be on every teams radarpic.twitter.com/qcqOGaCDIO https://t.co/gbrFiqEpMj

— ‏۟ (@pregamedullah) March 2, 2025

Ce choix peut aussi être l’indication que D’Angelo Russell est proche d’un retour, et que la présence d’un meneur dans le groupe n’est plus nécessaire. Toutefois, pour tirer un très rapide bilan de Killian Hayes chez les Nets… il a prouvé qu’il pouvait faire des différences dans le jeu, et peut-être qu’une équipe désireuse de donner une vraie chance en vue de la saison à venir fera un bon choix. C’est tout ce qu’on souhaite à Killian.

Source : NY Post.