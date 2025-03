Les Celtics s’offrent les Nuggets (110-103)

Une rencontre importante non pas parce qu’elle opposait les deux derniers champions NBA, mais parce que les Celtics comme les Nuggets avaient besoin d’un succès qui aurait une certaine importance au classement de leurs conférences respectives. À la maison, Boston a été impérial en début de match, avant de se faire peur… Une victoire reste une victoire, mais la manière n’est pas celle qui rassure le plus.

Un début de match Celtics dans le texte. Pluie de 3-points, une défense qui ne cède rien à son adversaire et un écart qui met déjà les locaux dans un certain fauteuil après 12 minutes. Les Nuggets bafouillent leur jeu, et hormis un Christian Braun qui s’en sort individuellement, c’est pas franchement la joie.

On pense se diriger vers une rencontre plutôt abordable pour des Celtics qui ont déjà un matelas. Pourtant, ce qui caractérise parfois Boston cette saison va ressurgir au fur et à mesure du match. Les Nuggets passent un run qui permet de réduire l’écart de 20 à 11 points juste avant la mi-temps. Allez, c’est pas si grave, mais bon sang, faut tuer le match quand c’est possible de le faire. Et ce n’est pas faire offense au talent de Nikola Jokic et de ses troupes, qui malgré une saison en dents de scie, peut permettre de renverser n’importe quelle situation.

Seulement, dans une situation comme celle-ci, il faut savoir mettre le coup de grâce. Pour s’éviter le stress, pour s’éviter les critiques. En parlant de critiques, Jayson Tatum ne sera peut-être pas exempt de tout reproche ce soir. Il a certes subi des contacts assez durs qui n’ont pas été sifflés par les arbitres, mais sa sélection de tirs et d’action en fin de 3e quart-temps et de manière globale met quand même les C’s en difficulté, surtout à l’heure où les Nuggets prennent l’ascendant dans le rythme et reviennent à portée presque directe au score.

Le héros de ce temps faible de Boston, qui faiblit mais ne flanche pas, monsieur Derrick White. De la défense qui ne lâche rien quoi qu’il arrive, et des tirs importants qui redonnent de l’air aux Celtics lorsqu’il faut calmer un peu le rythme. Une sorte de providence qui fait beaucoup de bien face à des Nuggets qui ont compté sur un gros Jamal Murray en 2e mi-temps. Denver ne joue pas sensiblement mieux qu’en début de match, mais sent que le vent peut tourner dans le bon sens. Et joue donc crânement sa chance même si les dernières possessions ont été globalement bâclées.

Boston finit par l’emporter, à la faveur d’un très clutch Derrick White. Mais ne se rassure pas, avec un succès qui repose sur l’inverse des valeurs de celle de l’équipe. Des gros tirs individuels là où le collectif s’est parfois délité sur les bords. Pour les Nuggets, attention aux Lakers qui jouent aussi cette nuit et qui auront l’opportunité de revenir à un match de retard.