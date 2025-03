C’est un refrain que l’on connait trop bien à Orlando et qui se répète encore une fois avec Jalen Suggs. Le meneur du Magic, absent depuis plusieurs matchs, va devoir se faire opérer du genou et observer une certaine période de repos…

Une nouvelle dont on se serait bien passé chez Mickey, encore une… On ne sait pas qui a jeté un sort au Magic, mais en tout cas, force est de constater que ça marche…

L’ancien de Gonzaga, déjà sujet aux blessures lors de ses deux premières saisons NBA, connait de nouvelles galères. Lui qui a d’abord manqué 10 matchs en janvier à cause d’une blessure au dos, s’est à nouveau blessé lors de son retour, mais à la jambe cette fois-ci. Ce que l’on pensait être une simple blessure au quadriceps était en fait un pépin bien plus sérieux que ça. Suffisamment pour lui faire manquer les 14 derniers matchs du Magic, et d’autres encore à venir… Shams Charania d’ESPN a annoncé sur son compte Twitter que le molosse allait devoir passer sur le billard.

Orlando Magic guard Jalen Suggs will undergo arthroscopic surgery to remove a cartilage fragment in his left knee and is out indefinitely, sources tell ESPN. His return will be based on rehab and he is expected to make a full recovery. pic.twitter.com/kVRWUDfDNP

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 2, 2025

Au-delà des stats, où JS apportait plus de 16 points de moyenne à l’attaque bien craignos du Magic, c’est surtout au niveau de la défense et de l’âme de cette équipe qu’il va beaucoup manquer. Cela peut paraître étrange, mais Jamahl Mosley a su trouver des solutions lorsqu’il était privé de Paolo Banchero et/ou Franz Wagner, mais lorsque le n°4 du Magic s’est blessé, ça a tout de suite été plus compliqué, et ça l’est encore aujourd’hui. D’ailleurs, petit point stat : le “big three” du Magic n’a joué que 6 matchs et 97 minutes ensemble cette saison.

Si le calendrier haletant des Floridiens et l’accumulation de blessures n’aident pas, difficile de ne pas établir un lien de cause à effet entre son absence et les derniers résultats peu probants. Actuellement, Orlando est 8è à l’Est et virtuellement qualifié pour le Play-in, mais accuse désormais 5 matchs de retard sur les Pistons, sixièmes.

On savait que Jalen Suggs serait absent indéfiniment à cause de cette blessure, mais on pouvait encore espérer une absence pas trop longue pour lui. Malheureusement, les fans d’Orlando vont devoir se bouffer les ongles pendant encore un certain temps, et leurs souhaits de démanteler complètement le staff médical de leur équipe pourraient bien continuer encore un bon moment aussi. Allez, courage…