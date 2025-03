NBA – Programme du soir : Celtics – Nuggets à 19h, what else ?

Neuf rencontres au programme de la NBA ce dimanche soir, avec 3 des 4 meilleures équipes de la ligue jouant à heure française. Celtics – Nuggets comme (très) gros apéro avant d’enchaîner avec les Cavaliers à 21h30… et de conclure par un nouveau derby de Los Angeles en fin de nuit. Régalade !

Le programme NBA de ce soir

19h : Celtics – Nuggets

21h30 : Cavs – Blazers

23h : Pacers – Bulls

0h : Heat – Knicks

0h : Magic – Raptors

1h : Spurs – Thunder

2h : Jazz – Pelicans

3h30 : Lakers – Clippers

3h30 : Suns – Wolves

Le match à ne pas rater : Celtics – Nuggets

Une affiche prestigieuse dès 19h, l’assurance de ne pas en manquer une miette à cause du sommeil qui guette. Un duel entre deux équipes qui ont besoin d’une victoire dans la lutte pour conserver la 2e place de leur conférence respective. À ce jeu là, les C’s ont un peu plus de marge que les Nuggets, qui voient les Lakers foncer sur eux à une vitesse effrénée. Nikola Jokic doit prendre ses responsabilités, d’autant plus dans un match où Kristaps Porzingis est listé “doubtful” en raison d’une maladie.

Raquette à priori ouverte, mais match très loin d’être gagné. Les Celtics veulent laver l’affront subi face aux Cavaliers, où ils menaient 25-3 avant de finalement perdre en fin de match. Une contreperformance qui met Cleveland en ballotage ultra-favorable pour la première place. Il faut donc se relancer pour ne pas laisser New York espérer. Ça s’annonce croustillant à tous les étages, profitons-en. Rendez-vous à 19h !

Mais aussi…

Les Cavaliers devront éviter le piège Blazers à 21h30, deuxième affiche de la soirée à heure française.

Un Bulls – Pacers qui n’est pas si intéressant sur le papier mais qui peut donner lieu à de belles surprises (on avait pas d’idée).

Les Knicks à Miami pour attaquer la 2e partie de soirée, affiche historique entre les deux grandes cités de la côte Est.

Le Magic veut se relancer contre Toronto après avoir encaissé deux défaites de suite.

Le Thunder risque d’écraser les Spurs

Jazz – New Orleans, si vous regardez c’est qu’il faut soit consulter soit que vous êtes VRAIMENT un hardcore du basketball.

Suns – Wolves, ça risque d’être chaud !

Lakers – Clippers, la revanche du derby de Los Angeles. Pour terminer la nuit, quoi de mieux ?

Les Français en lice

Rayan Rupert et Sidy Cissoko auront fort à faire pour se démarquer face aux Cavaliers

Nicolas Batum veut prendre sa revanche sur les Lakers

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici