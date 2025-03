Le combiné du NBA Sunday : les Pacers et Jayson Tatum pour une cote à 1,91

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 2 mars 2025, on garde les bonnes habitudes façon NBA Sunday avec 9 matchs au programme, dont 2 sur le fuseau horaire de Châteauroux. Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari en mode combiné, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport en Ligne ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

19h : Celtics (1,65) – Nuggets (2,35)

21h30 : Cavs (1,16) – Blazers (5,00)

23h : Pacers (1,18) – Bulls (4,70)

0h : Heat (3,00) – Knicks (1,38)

0h : Magic (1,35) – Raptors (3,35)

1h : Spurs (6,30) – Thunder (1,11)

2h : Jazz (3,20) – Pelicans (1,33)

3h30 : Lakers (2,10) – Clippers (1,71)

3h30 : Suns (1,73) – Wolves (2,05)

Le combiné du NBA Sunday

Les Pacers battent les Bulls + Jayson Tatum prend au moins 8 rebonds contre les Nuggets (1,91) : les Pacers soufflent le chaud et le froid ces derniers temps mais une rencontre face aux Bulls devrait leur permettre de retrouver la forme. Tyrese Haliburton et Cie vont se régaler contre la défense de Chicago, qui est la 5e pire défense de toute la NBA. De plus, Nikola Vucevic ne jouera pas ce soir, Patrick Williams non plus, tandis que Kevin Huerter est incertain. Côté Pacers, seul Bennedict Mathurin est out. En plus de cette victoire attendue d’Indiana, on voit aussi un Jayson Tatum dominant au rebond. Il en pris 16 l’autre jour contre Cleveland, et minimum 10 lors de 4 de ses 6 derniers matchs (10,5 de moyenne sur la période, 8,8 sur l’ensemble de la saison). Il devrait pouvoir atteindre les 8 rebonds contre Denver.



C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).