La semaine des Français en NBA : Killian Hayes se montre chez les Nets

Ils sont partis à quatorze cette saison, comme la saison dernière… mais en mieux. En mieux, car aujourd’hui une bonne partie du contingent tricolore fait du bruit en NBA du bruit, un peu ou beaucoup. Suffisamment en tout cas pour qu’on s’y intéresse de très près, quitte à vous faire un gros récap chaque semaine, en plus de la couverture quotidienne sur le site et les réseaux sociaux de TrashTalk. Cette semaine ? Pas mal de bobos chez nos Français et un Killian Hayes qui montre quelques promesses intéressantes.

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Souffrant d’une thrombose veineuse, Victor Wembanyama a mis un terme à sa saison.

Spurs @ Pelicans : DNP

Spurs @ Pelicans : DNP

Spurs @ Rockets : DNP

Spurs @ Grizzlies : DNP

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 24,3 points à 47,6% au tir dont 35,2% du parking, 84% aux lancers, 11 rebonds, 3,7 passes, 1,1 steal et 3,8 contres en 33,2 minutes

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Période compliquée aussi pour Rudy Gobert qui n’a plus joué depuis le 12 février, la faute à des douleurs dorsales. Semaine blanche pour Gobzilla, dont l’apport manque cruellement aux Wolves, battus à quatre reprises lors des cinq derniers matchs.

Wolves vs Thunder : DNP

Wolves @ Thunder : DNP

Wolves @ Lakers : DNP

Wolves @ Jazz : DNP

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 11 points à 65,3% au tir et 68% aux lancers, 10,4 rebonds, 1,8 passe, 0,7 steal et 1,5 contre en 33,3 minutes

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Encore une semaine solide pour ce cher Bilal du côté de Washington. La feuille de stats est bien noircie, l’apport en défense toujours présent. Seul petit défaut, une adresse qui fait un peu des montagnes russes. En espérant qu’il pourra profiter de la présence d’un bon vétéran comme Khris Middleton pour se développer encore plus.

Wizards @ Magic : 11 points, 6 passes, 2 rebonds, 1 interception, 5 ballons perdus, 4/11 au tir, 0/3 à 3-points, 3/3 sur la ligne en 35 minutes

Wizards vs Nets : 20 points, 5 rebonds, 2 passes, 1 interception, 3 ballons perdus, 7/14 au tir, 3/4 à 3-points, 3/3 sur la ligne en 30 minutes

Wizards vs Blazers : 16 points, 2 rebonds, 3 passes, 2 interceptions, 1 contre, 3 ballons perdus, 7/9 au tir, 0/2 à 3-points, 2/6 sur la ligne en 35 minutes

Wizards @ Hornets : 17 points, 7 rebonds, 3 passes, 1 interception, 1 contre, 1 ballon perdu, 6/18 au tir, 3/11 à 3-points, 2/2 sur la ligne, en 34 minutes.

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 12,6 points à 42,1% au tir dont 28% du parking, 75% aux lancers, 5 rebonds, 3,5 passes, 1,3 steal et 0,7 contre en 33,4 minutes

# Alexandre Sarr (Washington Wizards)

On n’est pas passé très loin d’une semaine blanche non plus pour Alex Sarr, qui a pu faire son retour ce samedi soir face aux Hornets. Gêné par une cheville qui grince depuis plusieurs semaines, l’intérieur a repris en douceur sa place sous les panneaux. Dans une fin de saison en roue libre du côté de Washington, il devrait avoir de nombreuses chances de montrer ses qualités.

Wizards @ Magic : DNP

Wizards vs Nets : DNP

Wizards vs Blazers : DNP

Wizards @ Hornets : 10 points, 3 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 1 ballon perdu, 4/11 au tir, 2/7 à 3-points, en 26 minutes.

Les stats d’Alex Sarr cette saison en NBA : 11,6 points à 39,3% au tir dont 31,1% du parking, 62,1% aux lancers, 6,5 rebonds, 2,2 passes, 0,7 steal et 1,5 contre en 26,8 minutes

# Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Semaine correcte pour Zacc’, qui a parfaitement débuté avec une solide prestation face aux Pistons. Ça a été plus compliqué face au Heat avant de finir sur un presque double-double face au Thunder, malgré une quantité de ballons perdus. Point positif de sa semaine, un tir à 3-points qui devient de plus en plus fiable avec un 8/18 sur les quatre derniers matchs.

Hawks vs Pistons : 19 points, 6 rebonds, 3 passes, 2 interceptions, 2 contres, 5/10 au tir, 4/6 à 3-points, 5/5 sur la ligne, en 31 minutes.

Hawks vs Heat : 2 points, 3 rebonds, 1 passe, 1 ballon perdu, 1/8 au tir, 0/3 à 3-points en 26 minutes.

Hawks @ Heat : 11 points, 3 rebonds, 3 passes, 2 ballons perdus, 4/6 au tir, 2/3 à 3-points, 1/2 sur la ligne en 26 minutes.

Hawks vs Thunder : 12 points, 9 rebonds, 1 passe, 7 ballons perdus, 4/10 au tir, 2/6 à 3-points, 2/4 sur la ligne en 32 minutes.

Les stats de Zaccharie Risacher cette saison en NBA : 11,4 points à 42,7% au tir dont 33,3% du parking, 71,3% aux lancers, 3,6 rebonds, 1,3 passe, 0,8 steal et 0,5 contre en 24,2 minutes

# Guerschon Yabusele (Philadelphia Sixers)

Semaine à deux visages pour notre Yabu national. Un bobo aux yeux face aux Bulls qui l’oblige à sortir dès la mi-temps et à rater le match suivant. Il a néanmoins retrouvé sa place la nuit dernière, lunettes de protection en place, avec une performance magnifique en sortie de banc pour faire plier les Warriors. Scoring, passes, rebonds et clutchitude, le Guerschon Yabusele qu’on adore quoi.

Sixers vs Bulls : 0 point, 1 rebond, 1 passe, 1 interception, 0/4 au tir, 0/3 à 3-points en 13 minutes.

Sixers @ Knicks : DNP

Sixers vs Warriors : 18 points, 6 rebonds, 5 passes, 2 ballons perdus, 5/8 au tir, 5/7 à 3-points, 3/4 sur la ligne, en 27 minutes.

Les stats de Guerschon Yabusele cette saison en NBA : 10,7 points à 50,8% au tir dont 40,3% du parking, 74,7% aux lancers, 5,5 rebonds, 2 passes, 0,8 steal et 0,4 contre en 26,3 minutes

# Nicolas Batum (Los Angeles Clippers)

Un temps de jeu toujours aussi aléatoire pour Nico Batum chez les Clippers. Il a pourtant prouvé qu’il pouvait être productif, quand le shoot va bien, comme ce match face aux Pistons par exemple. On aimerait bien le voir un peu plus d’ici la fin de saison, surtout que son expérience peut aider en Playoffs. Au passage, il est entré dans le Top 10 des meilleurs tireurs à 3-points de l’histoire des Clippers.

Clippers @ Pacers : 2 rebonds, aucun tir tenté, en 8 minutes

Clippers @ Pistons : 9 points, 3 rebonds, 3 interceptions, 1 passe, 3/5 au tir, 3/5 à 3-points en 22 minutes.

Clippers @ Bulls : 0 point, 2 rebonds, 2 contres, 1 passe, 0/2 au tir, 0/2 à 3-points, en 17 minutes.

Clippers @ Lakers : 2 points, 0/1 au tir, 0/1 à 3-points, 2/2 sur la ligne en 9 minutes.

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 3,3 points à 38,3% au tir dont 37,8% du parking, 81,3% aux lancers, 2,8 rebonds, 1,2 passe, 0,6 steal et 0,4 contre contre en 17,1 minutes

# Moussa Diabaté (Charlotte Hornets)

Toujours relégué derrière Mark Williams au poste 5, Moussa Diabaté prend tout ce qu’il peut prendre, essayant d’être productif au maximum sur des courtes séquences. Il fait comme souvent partie des bonnes surprises chez les Hornets, même si l’équipe enchaine les résultats catastrophiques et les raclées ces temps-ci.

Hornets @ Kings : 12 points, 7 rebonds, 2 interception, 1 ballon perdu, 5/10 au tir, 2/4 sur la ligne en 21 minutes.

Hornets @ Warriors : 5 points, 4 rebonds, 3 passes, 2 contres, 1/2 au tir, 3/4 sur la ligne en 23 minutes.

Hornets @ Mavs : 8 points, 6 rebonds, 1 interception, 1 ballon perdu, 4/7 au tir, 0/1 sur la ligne en 13 minutes.

Hornets vs Wizards : 4 points, 2 rebonds, 2 interceptions, 1 passes, 2/5 au tir, en 13 minutes.

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 5,4 points à 58,8% au tir et 56,5% aux lancers, 6,9 rebonds, 0,9 passe, 0,7 steal et 0,7 contre en 18,9 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en G League : 16,7 points à 67,9% au tir et 66,7% aux lancers, 14,7 rebonds, 1,7 passe, 1,7 steal et 1 contre en 35,3 minutes

# Tidjane Salaün (Charlotte Hornets)

Comme Alex Sarr, Tidjane est gêné par sa cheville en ce moment. Il a raté deux matchs cette semaine à cause de ça, ne faisant son retour qu’hier soir parmi les Hornets. Pas une semaine très productive pour l’ancien de Cholet, qui doit encore prouver qu’il peut devenir un élément important de la rotation à Charlotte.

Hornets @ Kings : 4 points, 3 rebonds, 1 contre, 2 ballons perdus, 1/5 au tir, 0/3 à 3-points, 2/2 sur la ligne en 23 minutes.

Hornets @ Warriors : DNP

Hornets @ Mavs : DNP

Hornets vs Wizards : 2 rebonds, 0/3 au tir, 0/2 à 3-points en 15 minutes.

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA : 5 points à 30,1% au tir dont 26,6% du parking, 71,9% aux lancers, 4,2 rebonds, 1 passe, 0,5 steal et 0,3 contre en 19,3 minutes

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA G League : 13,8 points à 39,3% au tir dont 25,9% du parking, 42,9% aux lancers, 7,8 rebonds, 1,5 passe et 1,3 steal en 33,4 minutes

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Pas de Ousmane Dieng cette semaine et c’est malheureusement une phrase qu’on répète trop souvent. Avec une concurrence trop élevée à OKC, Dieng ne peut récupérer que les miettes. À noter une alerte au poignet pour le joueur sur cette fin de semaine.

Thunder @ Wolves : DNP

Thunder vs Wolves : DNP

Thunder @ Nets : DNP

Thunder @ Hawks : DNP

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 3,7 points à 40% au tir dont 28,3% du parking, 68,8% aux lancers, 2,3 rebonds, 0,9 passe, 0,5 steal et 0,2 contre en 11,1 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en G League : 20,4 points à 46,2% au tir dont 37,5% du parking, 80% aux lancers, 5,4 rebonds, 5,9 passes, 0,4 steal et 1,3 contre en 33 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

On a retrouvé la trace de Rayan Rupert ! Cloué sur le bout du banc par Chauncey Billups, le Français voit ses coéquipiers enchainer de bons résultats sur les dernières semaines, de quoi empêcher tout changement hiérarchique à court terme. 4 petites minutes cette semaine dans un garbage time, c’est peu mais c’est mieux que rien..

Blazers @ Jazz : DNP

Blazers @ Wizards : DNP

Blazers @ Nets : 0 point, 1 ballon perdu, 0/1 au tir, 0/1 à 3-points en 4 minutes.

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 2,3 points à 39,5% au tir dont 27% du parking, 75% aux lancers, 1,2 rebond, 0,5 passe, 0,2 steal et 0,1 contre en 7,8 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA G League : 17,2 points à 48,3% au tir dont 15,8% du parking, 69,2% aux lancers, 5,7 rebonds, 4,3 passes, 0,5 steal et 1 contre en 35,2 minutes

# Pacôme Dadiet (New York Knicks)

Revenu de blessure la semaine passée, Pacôme Dadiet a retrouvé sa place chez les Knicks mais un rôle toujours aussi réduit en bout de rotation. Il n’est ainsi pas apparu cette semaine sur les parquets NBA, se contentant d’un passage en G League pour affronter les Nets avec un match correct.

Knicks @ Celtics : DNP

Knicks vs Sixers : DNP

Knicks @ Grizzlies : DNP

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en NBA : 1,9 point à 33,3% au tir dont 35,3% du parking, 66,7% aux lancers, 1 rebond, 0,4 passe, 0,2 steal et 0,1 contre en 6,8 minutes

Westchester Knicks vs Long Island Nets : 9 points, 4 rebonds, 1 passe, 4/9 au tir, 1/5 à 3-points en 24 minutes.

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en G League : 13,2 points à 41,3% dont 26,5% du parking, 81,8% aux lancers, 5,7 rebonds, 2,2 passes, 0,3 steal et 0,5 contre en 34,8 minutes

# Sidy Cissoko (Portland Trail Blazers)

Sidy Cissoko a enfin fait ses débuts sous le maillot des Blazers. Comme pour Rupert, il s’agit d’un garbage time mais toute occasion est bonne à prendre pour se montrer. En G League, l’ancien des Spurs montre en tout cas de bonnes choses, avec deux solides prestations cette semaine au sein du Remix. Faut continuer.

Blazers @ Jazz : DNP

Blazers @ Wizards : DNP

Blazers @ Nets : 0 point, 1 ballon perdu en 4 minutes.

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 1,2 point à 50% au tir dont 42,9% du parking, 16,7% aux lancers, 0,6 rebond, 0,3 passe et 0,1 steal en 3,2 minutes

Rip City Remix @ Texas Legends : 17 points, 3 rebonds, 4 passes, 1 interception, 8/18 au tir, 1/4 à 3-points en 35 minutes.

Rip City Remix @ Valley Suns : 18 points, 4 passes, 2 rebonds, 4/6 au tir, 0/2 à 3-points, 5/9 sur la ligne en 34 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en G League : 17,2 points à 51% au tir dont 32,2% du parking, 63,8% aux lancers, 3,7 rebonds, 3,3 passes, 1,4 steal et 0,4 contre en 30,1 minutes

# Armel Traoré (ex-Lakers, Basquet Manresa)

Dernière apparition de la saison pour Armel Traoré dans ce récap hebdomadaire. On pensait le voir rebondir en NBA, voire en G League, mais le Français a décidé de relancer sa carrière en Espagne.

Les stats d’Armel Traoré cette saison en NBA : 1,6 point à 31,6% au tir dont 0% du parking, 28,6% aux lancers, 1,7 rebond, 0,1 passe, 0,4 steal et 0,2 contre en 7,4 minutes

Les stats d’Armel Traoré cette saison en G League : 13,3 points à 51,3% au tir dont 34,4% du parking, 56,3% aux lancers, 8 rebonds, 1,4 passe, 0,3 contre et 0,3 steal en 25,4 minutes

Killian Hayes (Brooklyn Nets)

Signé pour seulement dix jours, Killian Hayes a-t-il réussi à convaincre les Nets de le garder jusqu’à la fin de la saison ? On devrait vite en savoir plus mais Kiki a montré de bonnes choses cette semaine. Son match face au Thunder est excellent, il a aussi été très bon face aux Blazers. Moins de réussite face aux Wizards et cette nuit face aux Pistons, mais le meneur a prouvé qu’il pouvait contribuer. Aux Nets de trancher désormais.

Nets @ Wizards : 7 points, 8 passes, 3 rebonds, 2 interceptions, 1 contre, 2 ballons perdus, 2/7 au tir, 1/3 à 3-points, 2/2 sur la ligne en 24 minutes.

Nets vs Thunder : 19 points, 7 passes, 2 rebonds, 2 ballons perdus, 7/13 au tir, 5/10 à 3-points en 34 minutes.

Nets vs Blazers : 16 points, 4 rebonds, 4 passes, 1 interception, 1 contre, 2 ballons perdus, 5/8 au tir, 2/3 à 3-points, 4/4 sur la ligne en 30 minutes.

Nets @ Pistons : 4 points, 4 rebonds, 3 passes, 1 interception, 1 ballon perdu, 1/6 au tir, 0/2 à 3-points, 2/2 sur la ligne, en 26 minutes.

Les stats de Killian Hayes cette saison en NBA : 9 points à 41,9% au tir dont 38,1% du parking, 83,3% aux lancers, 3 rebonds, 5,2 passes, 0,7 interception et 0,7 contre en 27 minutes

Les stats de Killian Hayes cette saison en G League : 20,8 points à 49,3% au tir dont 40,3% du parking, 77,3% aux lancers, 5,5 rebonds, 8,5 passes, 2,9 steals et 0,3 contre en 35,6 minutes