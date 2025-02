Highlights : les 20 points de Bilal Coulibaly face aux Nets

Bilal Coulibaly s’est de nouveau illustré face aux Brooklyn Nets. Le Français a posé 20 points, 5 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception. Le tout à 7/14 au tir, 3/4 de loin et 3/3 sur la ligne des lancers francs.

Bilal Coulibaly adore les Brooklyn Nets. C’est contre eux que l’ailier a réussi son premier match à 20 points, son premier double-double et son premier triple-double en carrière. Cette nuit encore, il a prouvé être à l’aise face à la franchise new-yorkaise avec 20 points. Une marque qu’il parvient à atteindre régulièrement depuis le transfert de Kyle Kuzma. Le Français semble libéré et prêt à être le leader de la délégation bleue en NBA, en l’absence de Victor Wembanyama. Cette saison, il tourne à plus de 12 points, 5 rebonds et 3,5 passes, des moyennes qui vont sans doute continuer à s’améliorer dans le futur.