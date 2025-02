Toujours indispensable aux Nuggets, Nikola Jokic a encore illuminé la nuit avec une performance rare. 19 passes décisives, un nouveau record en carrière et il faut remonter à Wilt Chamberlain pour voir un autre pivot faire aussi bien.

Nikola Jokic et les bouquins d’histoire, il faudra en parler un jour mais le plus fou c’est que le Serbe n’en a probablement rien à cirer. Joueur d’équipe et altruiste au possible, le Joker fait juste ce qu’il fait de mieux, jouer au basket et faire profiter les copains de ses caviars.

Avec 18 points, 19 passes, 9 rebonds et 3 interceptions, Jokic a été très grand cette nuit face aux Pacers. On notera surtout ces 19 passes décisives qui sont un nouveau record en carrière pour le pivot. Parmi les Big men de la NBA, seul Wilt Chamberlain a réussi à faire mieux (21) selon StatMuse.

La superstar des Nuggets dépoussière ainsi une perf qu’on n’a plus vu dans la Grande Ligue depuis.. 1968 ! Cette même année, Wilt avait accompli 19 et 21 passes décisives lors de la même saison. Quelque chose nous dit que le Joker pourrait bien aller chatouiller ce record un de ces quatre.

NIKOLA JOKIĆ A CAREER-HIGH 19 ASSISTS 🚨

Watch every one from the @nuggets win! pic.twitter.com/X6CTVY0QT5

— NBA (@NBA) February 25, 2025

Denver oublie sa large défaite du week-end face aux Lakers et reprend sa marche en avant, dans une rencontre globalement maitrisée malgré les comebacks des locaux. Ce jeudi, les Nuggets tenteront d’enchainer en déplacement chez les Bucks de Giannis Antetokounmpo.

Source texte : StatMuse