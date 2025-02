On n’arrête plus les Pistons ! Tombeurs des Clippers, les protégés de J.B. Bickerstaff enchainent une 7ème victoire de rang, une première dans le Michigan depuis.. 10 ans !

Habitués des bas-fonds de la Ligue depuis plusieurs saisons, les Pistons sont en pleine renaissance. L’équipe a déjà gagné plus de matchs cette saison que lors des deux dernières réunies, c’est dire ! Avec une défense retrouvée, l’apport de vétérans et un Cade Cunningham en train de changer de dimension, Detroit retrouve un niveau digne de sa riche histoire.

Malgré des jambes lourdes à cause du back-to-back de la veille, les joueurs du Michigan ont su trouver les ressources pour s’offrir les Clippers cette nuit. Cunningham a encore été très bon avec 32 points, 9 rebonds et 7 passes, malgré un peu de déchet (7 ballons perdus notamment). C’est notamment lui qui détruit tout suspense en fin de match avec deux lancers puis un missile à 3-points pour donner dix points d’avance à son équipe.

À ses côtés, on retrouve un Tobias Harris en forme face à son ex (20 points) et un Jalen Duren dominant dans la raquette (12 points, 19 rebonds). Detroit passe ainsi à 7 victoires de suite, c’est la plus longue série de la franchise depuis la saison 2014-15. À l’époque, Andre Drummond, Reggie Jackson et Kentavious Caldwell-Pope étaient encore dans le roster… Surtout, les Pistons se rapprochent toujours plus du haut de leur conférence. Il n’y a désormais qu’un match qui les sépare de la quatrième place, détenue par les Bucks au moment d’écrire ces lignes. Non content d’aller chercher les Playoffs, Detroit pourrait même s’offrir le luxe de prendre l’avantage du terrain au premier tour si ça continue.

