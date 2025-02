La première aventure en NBA d’Armel Traoré n’aura pas été très longue. Neuf matchs du côté des Los Angeles Lakers qui lui auront permis de côtoyer LeBron James et Luka Doncic Anthony Davis. Le Français est de retour en Europe, il signe du côté du Basquet Manresa en première division espagnole.

Manresa, petite ville en périphérie de Barcelone dont l’activité principale est le basket-ball. 80 000 habitants, soit l’équivalent de Béziers ou Rueil-Malmaison. Parmi eux, un nouveau français, Armel Traoré. L’ailier quitte Los Angeles pour le soleil espagnol. De la cité des Anges à celle du Tinto Verano.

💪 ¡La polivalencia y la energía llegan al Bages!

El ala-pívot Armel Traoré se convierte en la nueva incorporación del BAXI @BasquetManresa.#MercadoACB | #LigaEndesa pic.twitter.com/yAt1A5Knjq

— Liga Endesa (@ACBCOM) February 25, 2025

Mais pour une aussi petite ville, Manresa dispose d’une superbe équipe. Ils ont remporté le championnat en 1998 et fait, plus récemment, une finale de Ligue des Champions en 2022. Cette saison, ils sont sixièmes de la Liga Endesa juste devant Barcelone et seront, sauf immense surprise au rendez-vous des Playoffs.

Après Serge Ibaka, Andrès Nocioni, et George Gervin (si, promis), Manresa voit une nouvelle légende (selon nous) arriver en son sein. Dans l’effectif actuel Armel Traoré rejoint un autre Français, Bodian Massa, qui a été sélectionné lors de la dernière fenêtre internationale.

Une manière de viser l’EuroBasket pour Armel Traoré ?

Source texte : Liga Endesa