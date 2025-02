Après une nouvelle défaite la nuit dernière contre les Hawks, le Miami Heat se retrouve désormais avec un bilan de 26 victoires pour 30 revers, leur pire de la saison. Les hommes d’Erik Spoelstra peuvent-ils redresser la barre ? Les prochaines semaines nous le diront, mais au moins ils peuvent compter sur un calendrier théoriquement favorable.

Pendant que Jimmy Butler a remporté 5 de ses 6 premiers matchs avec les Warriors, le Heat a perdu 6 de ses 7 derniers matchs sans Jimmy. Le constat fait mal, très mal. Et désormais, Miami semble destiné à participer une nouvelle fois au play-in tournament avec Atlanta et Chicago, comme ces deux dernières saisons.

Auteur d’un match catastrophique en attaque face aux Hawks hier, et devenu spécialiste quand il s’agit de gâcher une grosse avance dans le quatrième quart-temps, le Heat a cruellement besoin d’un coup de boost.

Mais alors que c’est très difficile de trouver des signes positifs actuellement à South Beach, ce coup de boost pourrait provenir du calendrier.

What does this upcoming stretch look like for the Heat?

– Nine of the next 10 games come in Miami

– 14 of the next 17 games will be played at Kaseya Center

– 18 of the final 26 regular-season games will be played at home https://t.co/Vvcc7u2UXE

— Anthony Chiang (@Anthony_Chiang) February 25, 2025

Comme mentionné par le journaliste du Miami Herald Anthony Chiang, le Heat a l’avantage de pouvoir enchaîner les matchs à domicile lors des prochaines semaines. 18 des 26 matchs restants cette saison seront effectivement joués à South Beach. C’est le nombre le plus élevé de toute la NBA, Miami étant l’équipe ayant joué le moins de rencontres à la maison jusqu’ici. La première quinzaine de mars s’annonce particulièrement cruciale avec 9 matchs sur 10 au Kaseya Center.

vs Hawks le 26 février

vs Pacers le 28 février

vs Knicks le 2 mars

vs Wizards le 3 mars

@ Cavaliers le 5 mars

vs Wolves le 7 mars

vs Bulls le 8 mars

vs Hornets le 10 mars

vs Clippers le 12 mars

vs Celtics le 14 mars

Le Kaseya Center est loin d’être une forteresse imprenable cette saison (seulement 12 victoires en 23 matchs pour Miami), mais le Heat est un peu moins friable à South Beach qu’en déplacement (19 défaites en 32 matchs). De quoi espérer un petit sursaut d’orgueil après un mois de février assez catastrophique pour la bande de Spo (7 défaites en 10 matchs).

Autre point positif : le Heat possède théoriquement un calendrier très abordable. Selon Tankathon, Miami a le 7e programme le plus facile de la NBA avec des adversaires qui tournent à seulement 48% de victoire sur les 26 derniers matchs. Les Floridiens affronteront notamment les Wizards (3 fois), les Hornets (2 fois), les Sixers (2 fois) et les Bulls (2 fois). Bref, de belles opportunités pour gratter des victoires en fin de saison.

Le Heat a connu beaucoup de turbulences ces dernières semaines, sur comme en dehors des parquets. Bam Adebayo et ses copains sont en recherche de stabilité et le calendrier leur donne l’occasion de la trouver. Mais sauront-ils en profiter pour sortir la tête de l’eau ?

Sources texte : Miami Herald, Tankathon