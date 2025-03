Quentin Grimes dans la zone (44 points), les Sixers font chuter les Warriors !

Les Sixers retrouvent le chemin de la victoire ! Il aura fallu un Quentin Grimes absolument monstrueux (44 points) pour faire chuter les Warriors. (126-119) On retrouve (un peu) le sourire à Philadelphie.

Pour la feuille de stats complète de ce match, c’est ici

Les uns restaient sur 9 défaites de rang, les autres sur 5 victoires à la suite, et ces deux séries vont prendre fin puisque ce sont bien les Sixers qui l’ont emporté cette nuit. Rien n’aura été simple pour Philly. Malgré l’absence de Jimmy Butler en face, les Sixers ont dû batailler tout le match pour aller chercher la win. Avec un Tyrese Maxey diminué et très discret, Nick Nurse a pu compter sur un scoreur imprévu : Quentin Grimes.

L’arrière a réalisé le match de sa vie cette nuit, avec 44 points à 18/24 au tir dont 6/9 à 3-points ! En feu d’entrée, il n’a jamais levé le pied, avec notamment un buzzer beater avant la pause pour atteindre la mi-temps avec déjà 20 points. Au retour des vestiaires, il se permet de planter 12 points de suite pour les Sixers. Il aura encore été précieux en fin de match malgré quelques lancers ratés qui auraient pu coûter cher. C’est un nouveau record en carrière pour Grimes, qui restait pourtant sur un triste match à 3 points face aux Knicks il y a quelques jours. Comme quoi la vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain.

À ses côtés, on retrouve un très bon Guerschon Yabusele en sortie de banc (18 points, 6 rebonds, 5 passes), auteur de paniers importants, mais aussi l’apport précieux de Kelly Oubre Jr. au scoring (20 points). Longtemps dans le dur, Paul George s’est lui réveillé dans le money time, avec 12 de ses 17 points sur le dernier quart-temps, dont un gros shoot à 50 secondes de la fin.

QUENTIN GRIMES SCORES A CAREER-HIGH 44 PTS IN THE SIXERS’ WIN 😤

🔥 20 in 1H

🔥 18 in 3Q

🔥 18-24 FGM

🔥 6-9 3PM

What a night for @qdotgrimes! 👏 pic.twitter.com/FaIn2hJE96

— NBA (@NBA) March 2, 2025

Les Warriors n’ont pas démérité. Stephen Curry a été immense avec 29 points et 13 passes, mais Philly ayant décidé de le doubler de plus en plus, il a fallu déléguer aux copains et ceux-ci ont commis trop d’erreurs en fin de match, comme cette touche mal gérée par Gui Santos. L’absence de Jimmy Butler s’est faite sentir, surtout lorsque le Chef était sur le banc. Les Dubs tenteront de relancer la machine ce lundi, du côté de Charlotte.