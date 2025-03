Dans un véritable thriller, les Spurs l’emportent à Memphis (130-128) et mettent fin à leur mauvaise série du moment. De’Aaron Fox a été le héros du match avec un solide money time et le panier de la gagne.

Pour les stats de ce Grizzlies – Spurs, c’est ici

Sans Ja Morant ni Desmond Bane, les Grizzlies sont diminués au moment de recevoir des Spurs perdus depuis le forfait de Victor Wembanyama. Pour autant, c’est bien San Antonio qui a pris largement la tête dans ce début de match. Les mots de Gregg Popovich ces derniers jours ont dû faire effet car ça joue bien au ballon et Memphis est rapidement relégué au loin, avec 22 points de retard dès la première mi-temps !

Mais les Oursons sont loin d’avoir dit leur dernier mot, et Jaren Jackson le premier. Le All-Star assume pleinement ses responsabilités et il monte en puissance au retour des vestiaires. Alors qu’il n’avait planté que 11 points au break, il en plante 18 sur le seul troisième acte, tout en étant impeccable en défense, et les Grizzlies roulent sur les Spurs pour revenir à trois petites longueurs.

On se dit que le momentum a tourné et que Memphis va finir fort mais San Antonio a un nouveau regain de forme. Fox délivre les caviars et les Spurs reprennent une douzaine de points d’avance. Mais encore une fois, les Grizzlies reviennent dans la partie, avec un public qui pousse fort derrière. Jaren Jackson Jr., encore lui, est là pour planter avec deux tirs primés à la suite. Castle lui répond sur la ligne mais l’intérieur est intouchable sur cette fin de match et son arsenal entier y passe, tout en touché.

La fin de match est palpitante. Jackson égalise enfin pour les siens à 50 secondes du terme mais une faute idiote de Zach Edey envoie Fox tirer trois fois sur la ligne. Les Spurs reprennent une grosse possession d’avance mais Jaren Jackson Jr. (42 points), encore, plante le 3-points avec la planche pour égaliser dans une salle en folie. On s’imagine alors filer en prolongation mais De’Aaron Fox n’a pas usurpé sa réputation de joueur clutch et il plante le shoot de la gagne à 2 secondes de la fin du chrono. Sans temps-mort, les Grizzlies ne peuvent qu’envoyer une prière et ce sont bien les Spurs qui l’emportent dans le Tennessee.

