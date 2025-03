Stephen Curry a mis un dunk, le dernier datait de.. 2019 !

Petit événement cette nuit avec Stephen Curry qui s’est autorisé un dunk en contre-attaque. Son dernier datait de.. 2019, une éternité !

Faire un article sur un joueur NBA qui fait un dunk, cela semble assez ridicule comme ça puisque le dunk est un move qu’on voit tous les soirs sur les parquets US. Sauf que tout le monde ne le pratique pas avec la même fréquence. Pour les Big men, c’est un classique immanquable, mais pour certains meneurs c’est plus rare.

Connu davantage pour ses capacités de shooteur que ses aptitudes physiques, Stephen Curry n’a jamais été un grand adepte du dunk au cours de sa carrière. Finition à 3-points, lay-up ou floater, bien sûr mais pas de gros tomar sur la tête de quelqu’un, voire même en solitaire.

Aussi, on a eu les yeux qui se sont bien arrondis quand on a vu le Chef monter au cercle sur cette contre-attaque face aux Sixers. Le banc des Dubs pouvait jubiler tant l’image est rare.

STEPH CURRY WITH THE DUNK 🤯

This is his first dunk since the 2018-2019 season!

— ClutchPoints

ESPN n’a pas tardé à partager la stat : c’est le premier dunk de Stephen Curry en NBA depuis 6 ans et la saison 2018-2019. À l’époque, c’est Kevin Durant qui l’avait envoyé au dunk sur une passe ligne de fond. C’est dire si le temps a passé depuis. (image via Jack Maloney de CBS Sports)

curry's last dunk was assisted by kevin durant

— jack maloney

2018-2019, c’est une éternité par rapport à aujourd’hui. LeBron James n’avait alors que 3 bagues, Kevin Durant était aux Warriors, Anthony Davis aux Pelicans, Jimmy Butler aux Sixers, Kyrie Irving aux Celtics, Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander étaient des rookies, Kawhi Leonard l’un des meilleurs joueurs au monde et même Dirk Nowitzki jouait encore en NBA !

