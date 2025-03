Six matchs seulement cette nuit en NBA mais on a eu de quoi bien s’occuper. Voici ce qu’il fallait retenir des derniers matchs, place au résumé made in TrashTalk.

Les résultats de la nuit NBA

Hornets – Wizards : 100-113 (stats)

: 100-113 (stats) Pistons – Nets : 115-94 (stats)

– Nets : 115-94 (stats) Rockets – Kings : 103-113 (stats)

: 103-113 (stats) Grizzlies – Spurs : 128-130 (stats)

: 128-130 (stats) Sixers – Warriors : 126-119 (stats)

– Warriors : 126-119 (stats) Mavericks – Bucks : 117-132 (stats)

Ce qu’il faut retenir

La nuit des Français

Alexandre Sarr (Wizards) : 10 points, 3 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 1 ballon perdu, 4/11 au tir, 2/7 à 3-points, en 26 minutes.

Bilal Coulibaly (Wizards) : 17 points, 7 rebonds, 3 passes, 1 interception, 1 contre, 1 ballon perdu, 6/18 au tir, 3/11 à 3-points, 2/2 sur la ligne, en 34 minutes.

Guerschon Yabusele (Sixers) : 18 points, 6 rebonds, 5 passes, 2 ballons perdus, 5/8 au tir, 5/7 à 3-points, 3/4 sur la ligne, en 27 minutes.

Moussa Diabaté (Hornets) : 4 points, 2 rebonds, 2 interceptions, 1 passes, 2/5 au tir, en 13 minutes.

Tidjane Salaün (Hornets) : 2 rebonds, 0/3 au tir, 0/2 à 3-points en 15 minutes.

Killian Hayes (Nets) : 4 points, 4 rebonds, 3 passes, 1 interception, 1 ballon perdu, 1/6 au tir, 0/2 à 3-points, 2/2 sur la ligne, en 26 minutes.

Le highlight de la nuit

DE’AARON FOX HITS THE GAME-WINNER 🚨

Drills the stop-and-pop middy with 1.8 seconds left.. what a finish in Memphis! 🤯 pic.twitter.com/smcBNErfxk

— NBA (@NBA) March 2, 2025

Les classements NBA

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme NBA de ce soir