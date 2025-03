Domantas Sabonis sort sur blessure (ischio-jambiers) face aux Rockets

Gros coup dur pour les Kings ! En déplacement à Houston pour y défier les Rockets, Sacramento a perdu Domantas Sabonis sur blessure. Le Lituanien s’est blessé aux ischio-jambiers dès le début du premier quart-temps.

Les fans des Kings vont sans doute suer à grosses gouttes dans les prochaines heures avant de connaître le diagnostic médical de Domantas Sabonis. L’intérieur de Sacramento s’est blessé dès l’entame de match, sur une accélération anodine et sans contact apparent. Il a rapidement rejoint les vestiaires et quelques minutes plus tard on apprenait qu’il ne reviendrait pas en jeu, touché aux ischios.

Status alert: Domantas Sabonis (hamstring) won’t return Saturday.

— Underdog NBA (@Underdog__NBA) March 2, 2025

C’est une vraie tuile pour Doug Christie puisque Sabonis reste le principal contributeur des Kings tous les soirs. Reste à savoir si sa sortie est plus une précaution ou s’il faut s’attendre à voir le fils d’Arvydas manquer plusieurs rencontres. Cette saison, Domantas Sabonis tourne à 19,9 points, 14,4 rebonds et 6,3 passes de moyenne. En cas d’absence, c’est son compatriote Jonas Valanciunas, arrivé à la trade deadline, qui occupera le poste de pivot titulaire.