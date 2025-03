Après la grosse nuit de vendredi, le programme NBA est un peu plus light ce samedi avec seulement six matchs au menu. Six matchs dont un Rockets – Kings et un Mavs – Bucks, ainsi que le retour de Killian Hayes à Detroit.

Le programme NBA du soir :

0h : Hornets – Wizards

1h : Pistons – Nets

2h : Rockets – Kings

2h : Grizzlies – Spurs

2h30 : Sixers – Warriors

2h30 : Mavericks – Bucks

Le match à ne pas rater : Mavs – Bucks

Affiche intrigante à Dallas entre des Mavs qui restent compétitifs malgré le transfert de Luka Doncic et leurs nombreuses absences à l’intérieur, et des Bucks qui viennent de manger les Nuggets pour une cinquième victoire en six matchs. Kyrie Irving, Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo, Kyle Kuzma , les stars devraient répondre présent et ça pourrait bien faire des étincelles !

SATURDAY HOOPS – headlined by the Warriors seeking 8-1 with Jimmy Butler III and Steph looking to follow up his 56-point outburst!

📺 ABC, NBA League Pass

📲 https://t.co/sihcMEGYqz pic.twitter.com/VUgZSFxvpr

— NBA (@NBA) March 1, 2025

Mais aussi…

Hornets – Wizards pour les sadomaso du basket.

Les Pistons ont vu leur grosse série de victoires s’arrêter contre Denver, mais pourront rebondir contre Brooklyn.

Rockets – Kings pour un duel en mode Wild Wild West.

Sans Victor Wembanyama, on ne donne pas cher de la peau des Spurs à Memphis.

Stephen Curry et les Warriors cartonnent depuis l’arrivée de Jimmy Butler. Ils devraient logiquement enchaîner face à des Sixers privés de Joel Embiid jusqu’à la fin de la saison.

Les Français en lice

Killian Hayes revient à Detroit, confirmera-t-il sa bonne forme actuelle ?

Le Frenchico à Washington avec Bilal Coulibaly, Alex Sarr (incertain), Moussa Diabaté et Tidjane Salaün (incertain).

Touché aux yeux, Guerschon Yabusele devrait revenir ce soir face aux Warriors.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici