La nuit des Français en NBA : Zaccharie Risacher et Killian Hayes carburent

Quelques Français de NBA sur les parquets cette nuit, avec Killian Hayes qui enchaîne et Zaccharie Risacher qui se montre à nouveau. On fait le point !

Les résultats de la nuit NBA

Pistons – Nuggets : 119-134 (stats)

Celtics – Cavaliers : 116-123 (stats)

Nets – Blazers :102-121 (stats)

Hawks – Thunder : 119-135 (stats)

Heat – Pacers : 125-120 (stats)

Bulls – Raptors : 125-115 (stats)

Grizzlies – Knicks : 113-114 (stats)

Suns – Pelicans : 125-108 (stats)

Jazz – Wolves : 117-116 (stats)

Lakers – Clippers : 106-102 (stats)

Zaccharie Risacher

Pas trop mal, le Z ! Si l’on enlève les 7 pertes de balle (un poil trop), Zacch’ nous offre une vraie bonne ligne, à la bordure du double-double : 12 points, 9 rebonds, 2 passes face au Thunder !

Killian Hayes

Killian Hayes continue son chemin, 16 points, 4 rebonds, 4 passes face aux Blazers. Allez, qu’on lui signe un contrat garanti et on en parle plus !

Rayan Rupert

Rayan Rupert a trottiné 4 minutes contre les Nets. Rien d’autre à signaler.

Nicolas Batum

Nico Batum un poil discret contre les Lakers, 2 points et 9 minutes seulement.

Le programme NBA de ce soir