Jalen Suggs absent pour une durée indéterminée, touché au genou

Nouveau coup dur pour les fans du Magic ! Touché au genou, Jalen Suggs ne fera pas son retour sur les parquets tout de suite. Quand rien ne va, rien ne va.

Déjà dans une période compliquée, les fans du Magic ne vont pas débuter leur week-end avec le sourire aux lèvres. Jalen Suggs retournent à l’infirmerie.

Touché au dos début janvier, il avait tenté un comeback avant de subir une nouvelle blessure au quadriceps à la fin du mois dernier, après seulement un match joué.

Depuis Jalen Suggs préparait son retour sur les parquets et il était même sur la voie de la guérison, mais crac, nouvelle blessure pour le meneur comme le rapporte Shams Charania.

Tough blow: Orlando Magic guard Jalen Suggs is out indefinitely due to a trochlea injury in his left knee, sources tell ESPN. During his return to play, Suggs experienced discomfort and had further testing. He’s expected to make a full recovery.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 28, 2025

Pour reprendre les mots de l’insider d’ESPN, le Floridien souffre d’un problème au genou. Après avoir enfilé notre veste de Dr House et fait quelques recherches sur Internet, il s’avère que c’est la rotule du meneur qui pourrait être à l’origine de tous ses problèmes.

Quoi qu’il en soit, le retour de Jalen Suggs n’est pas prévu pour tout de suite puisqu’il est absent pour une durée indéterminée. Espérons qui puisse revenir le plus rapidement possible pour qu’Orlando puisse retrouver des couleurs.

Le Magic glisse au classement et pointe actuellement à la 8ème. Paolo Banchero et sa bande ne diraient pas non à l’arrivée d’un renfort de poids en la personne de Jalen Suggs.

Source texte : Shams Charania