Résumé NBA de la nuit : le derby de Los Angeles pour les Lakers !

10 rencontres cette nuit, avec pas mal de choses sympathiques entre les Knicks, les Cavaliers et les Lakers. Tous victorieux, bien sûr. Allez, on se fait le résumé NBA de la nuit !

Les résultats de la nuit NBA

Pistons – Nuggets : 119-134 (stats)

Celtics – Cavaliers : 116-123 (stats)

Nets – Blazers :102-121 (stats)

Hawks – Thunder : 119-135 (stats)

Heat – Pacers : 125-120 (stats)

Bulls – Raptors : 125-115 (stats)

Grizzlies – Knicks : 113-114 (stats)

Suns – Pelicans : 125-108 (stats)

Jazz – Wolves : 117-116 (stats)

Lakers – Clippers : 106-102 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Nikola Jokic impérial (23 points, 17 rebonds, 15 passes), 4 joueurs des Nuggets au total au dessus des 20 points… et les Pistons effacés, leur série de 8 victoires consécutives avec.

Bol Bol est-il le véritable franchise player des Suns ?

Les Hawks maîtrisés par un Thunder en toute tranquillité. Zaccharie Risacher termine avec 12 points.

Grosse affiche de la nuit, ce Celtics – Cavaliers a tenu ses promesses. Donovan Mitchell en feu pour résister à un remarque duo Jaylen Brown – Jayson Tatum. On en parle en détail ici !

Portland – Nets, personne n’a regardé et Portland a gagné. Toumani Camara a toutefois cartonné (19 points)

Bulls – Raptors, c’est à peu près pareil. Sachez seulement que Scottie Barnes (24 points, 8 rebonds, 6 passes) a été bon mais que cela n’a pas suffi.

Le Heat s’offre les Pacers à la maison, merci Davion Mitchell qui s’est révélé particulièrement clutch.

Anthony Edwards suspendu, difficile pour les Wolves de conserver des repères. Défaite bien moche contre Utah, qui s’en est remis à Walker Kessler pour sceller la rencontre.

Derby de Los Angeles pour les Lakers, LeBron James et Luka Doncic ont encore frappé.

La nuit des Français

Zaccharie Risacher : 12 points, 9 rebonds, 2 passes face au Thunder

Killian Hayes : 16 points, 4 rebonds, 4 passes dans la défaite face aux Blazers

Rayan Rupert : 4 minutes face aux Nets.

Nicolas Batum : 2 points face aux Lakers, défaite dans le derby de LA.

Le highlight de la nuit

OG ANUNOBY WINS IT IN THE FINALS SECONDS FOR THE KNICKS 🚨

NEW YORK MOVES TO 39-20 ON THE SEASON!! pic.twitter.com/nNZQL8zqiO

— NBA (@NBA) March 1, 2025

Les classements NBA

Les résultats en TTFL

