Bol Bol (25 points) porte les Suns à la victoire face aux Pelicans

Si les Suns sont dans le dur, il y en a qui joue particulièrement bien ces derniers temps, c’est Bol Bol. Preuve étant ses 25 points dans la victoire des Cactus face aux Pelicans.

En back-to-back, Phoenix croisait à nouveau l’équipe de la Nouvelle-Orléans. Cette même équipe face à laquelle les Cactus avaient perdu à peine 24 heures auparavant.

À l’inverse de la veille, les Suns démarrent fort la rencontre, mais comme souvent, ils laissent l’adversaire revenir, mais cette fois-ci, les copains de Kevin Durant ne vont pas laisser les Pelicans repartir avec la victoire.

Pour une fois, KD et Devin Booker ont pu avoir l’aide de leurs copains pour retrouver le goût de la victoire. Dans un premier temps, c’est Nick Richards s’est illustré avec 19 points et 12 rebonds, mais surtout l’homme de ce match côté Phoenix est bien Bol Bol.

Le double B a sorti la soirée de sa vie avec 25 points (record en carrière) à 9/12 au tir et surtout 5/8 de loin. Ce match symbolise le bon état de forme que connaît l’intérieur depuis quelques rencontres. Sur les trois derniers matchs des Cactus, il tourne à 21 points, 5,7 rebonds et 2 contres.

Bol Bol put in WORK in the Suns’ victory!

💪 25 PTS

💪 2 BLK

💪 5 3PM

A new season high in PTS for the PHX center. pic.twitter.com/Y6bk1BF4xd

— NBA (@NBA) March 1, 2025

Les Suns étaient à la recherche d’une solution à l’intérieur alors qu’elle était déjà présente dans l’effectif. Dommage qu’il ait fallu à Mike Budenholzer plus de 50 matchs pour s’en rendre compte.

Quoiqu’il en soit, Phoenix s’impose 125-108 et si cela ne fait pas oublier la situation lamentable de la franchise de l’Arizona, une petite victoire, cela fait toujours chaud au cœur.

Bol Bol is HERE

(Via @realapp_ ) pic.twitter.com/HcudBdAgLT

— NBACentral (@TheDunkCentral) March 1, 2025