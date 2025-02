Les Suns s’inclinent face aux Pelicans : 7ème défaite en 8 matchs, la galère continue…

Face à l’une des plus mauvaises équipes de la Ligue, les Suns avaient l’occasion de se relancer, mais ils ont fait tout l’inverse : défaite 124-116 face aux Pelicans, la 7ème en huit matchs et une onzième place à l’Ouest qui se consolide au grand dam de tous les fans des Cactus.

Dans Bizon, Kaaris rappait : “J’suis capable du meilleur comme du pire et c’est dans le pire que j’suis le meilleur”. Cette line correspond à la perfection à la saison des Suns.

Qui d’autre dans la Ligue est aussi fort que Phoenix pour se taper la honte chaque soir ? Certains diront les 76ers, mais ils peuvent avoir l’excuse des blessures. Dans l’Arizona, Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal sont souvent en tenue et pourtant rien ne se passe à l’image de cette rencontre perdue face aux Pelicans.

Rapidement, les Cactus comptent quasiment 15 points de retard. On voit le scénario traditionnel se répéter avec une équipe de Phoenix qui va continuer à se faire rouler dessus sans réagir.

Et pourtant, non.

Pour une fois, les Suns se réveillent, tentent de revenir dans la rencontre et prennent même l’avantage. Sauf que chasser le naturel et il revient au galop. Kevin Durant et sa bande s’écrasent à nouveau et se font dominer par une équipe des Pelicans emmenée par un Zion Williamson auteur de son premier triple-double en carrière.

Tough bucket KD. pic.twitter.com/ogGT68Vw47

— Phoenix Suns (@Suns) February 28, 2025

À l’heure où ces lignes sont écrites, et chers fans des Suns mouillez-vous la nuque avant de lire ce qui va suivre, les Cactus ont un bilan de 27 victoires pour 32 défaites et ont 3 matchs et demi de retard sur les Kings 10ème et un des calendriers les plus difficiles pour finir la régulière.

L’avenir ne s’annonce absolument pas radieux à Phoenix et la fin de saison s’annonce longue et douloureuse.