Les espoirs du début de saison ont laissé place au désespoir côté Suns. Avec seulement deux victoires sur les dix derniers matchs, Phoenix s’enlise à la 11ème place de l’Ouest le plus dur reste à venir…

Reprenons les choses dans l’ordre. De retour à la trade deadline, les Suns récupèrent Nick Richards, mais veulent une superstar et surtout évacuer le contrat de Bradley Beal. À ce moment-là, c’est la foire aux rumeurs : Bradley Beal va être échangé contre Jimmy Butler, Bradley Beal va partir à Milwaukee et puis non au final, il irait très bien dans le froid de Chicago.

Puis, un beau jour, une nouvelle rumeur évoquant un potentiel transfert de Kevin Durant apparaît. On commence à flairer le sentiment d’urgence qui semble pointer le bout de son nez chez les Cactus.

Sauf qu’au 7 février, le jour suivant la trade deadline, rien n’a changé dans l’Arizona. KD est toujours là, tout comme Bradley Beal.

Il ne fallait pas être devin pour se douter que la fin de saison n’allait pas être facile pour Phoenix. Et on ne s’était pas trompé.

Sur leurs dix derniers matchs, les Cactus n’en ont remporté que deux et le revers qui symbolise le mieux ce sale état de forme des Suns, c’est bien celui reçu hier soir face à Toronto.

Avec un bon duo Bradley Beal / Devin Booker, les Suns mènent de deux points au moment d’entrée dans le money-time, mais sur les cinq dernières minutes, c’est la dégringolade. La bande de Kevin Durant se prend un 19-5 dans les dents et finit par – une nouvelle fois – s’incliner.

À l’instar des 76ers, beaucoup d’attentes étaient placées autour de Phoenix en début de saison. Face à ce constat d’échec, il s’agirait de comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Sur les dix derniers matchs, les Suns possèdent la dixième pire attaque de la ligue, mais surtout la troisième moins bonne défense.

Forcément, il devient difficile de gagner des matchs dans ces conditions.

Or, ici, les coachs et les joueurs sont peut-être ceux qui sont les moins à blâmer. Au contraire, ils se retrouvent plutôt victimes d’une situation que personne n’a voulue. Victimes des coups de folie d’un proprio qui a voulu gagner trop vite. Un proprio qui a saboté une équipe qui fonctionnait bien pour s’assurer une bague sur le très court terme. Or, la NBA ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas risquer de saboter une équipe au motif de s’assurer un titre. Personne n’a de titre offert dans la Grande Ligue et les fans des Suns le savent désormais mieux que personne.

Maintenant, avec cette équipe dans un état pas des plus glorieux, loin de là, il faut se tourner vers l’avenir et lui aussi risque de ne pas être radieux.

Pour finir la saison, les Suns ont le calendrier le plus hardcore de la Ligue. Ça va croiser le gratin de la NBA avec notamment quatre matchs face au top 3 de l’Est (Cavaliers, Knicks et Celtics deux fois), mais aussi le podium de l’Ouest (Thunder, Grizzlies, Knicks) histoire de s’assurer une belle fin de saison bien compliquée comme on les aime (non). Avec un match et demi de retard sur les Kings classés 10ème, Phoenix doit gagner et vite sous peine de voir le Play-In s’éloigner chaque jour un peu plus.

🌵 Voici le calendrier des Suns sur les 10 prochains matchs. Pour rappel, Phoenix n’a remporté que deux de ses 10 derniers affrontements et pointe à la 11ème place de l’Ouest.

La fin de saison peut vite devenir très pénible si tant est qu’elle ne le soit pas déjà. pic.twitter.com/a03La2LDbF

— Tibo 🕸🦋 (@MNThibault_) February 24, 2025

Les Cactus ont tout intérêt à retrouver du piquant sinon les prochaines semaines risquent d’être bien compliquées. Plus largement, selon la tournure que prend cette fin de régulière, l’été pourrait être chaud bouillant à Phoenix avec un Kevin Durant qui pourrait bien être transféré loin de l’Arizona.

Un choix difficile, mais qui ferait basculer Phoenix dans une nouvelle sphère, bien loin de celle des prétendants au titre…

Source texte : ESPN, Tankathon, NBA.com