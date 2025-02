En l’emportant largement face aux Mavs pour la grande première de Jimmy Butler au Chase Center, les Warriors new-look ont confirmé leur excellente dynamique. Le groupe vit bien, et Jimmy n’a pas été aussi heureux depuis un bon moment.

Le 3 janvier dernier, Jimmy Butler déclarait après une défaite du Heat qu’il avait perdu la joie de jouer au basket à Miami, et qu’il ne pourrait probablement pas la retrouver en Floride.

Nous sommes désormais le 24 février, Jimmy est à San Francisco, et aborde un sourire jusqu’aux oreilles.

Entre-temps, il s’est passé beaucoup de choses. D’abord, sa relation avec le Heat de Pat Riley a continué à se détériorer, lui qui a été suspendu à plusieurs reprises depuis ses déclarations de début janvier. Mais surtout, Jimmy Butler a été transféré aux Golden State Warriors à la trade deadline avant de décrocher une grosse prolongation de contrat dans la foulée. Et depuis, Jimmy est aux anges.

“Il est en pleine lune de miel (avec les Warriors)” a déclaré l’insider d’ESPN Brian Windhorst. “Il adore jouer là-bas, il adore jouer avec Steph (Curry), il adore jouer pour Steve Kerr, il adore jouer pour le manager général Mike Dunleavy, qui est l’un de ses anciens coéquipiers. C’est une opportunité complètement différente que celle à Miami. Le Heat fonctionne un peu comme l’armée, les Warriors fonctionnent un peu comme un spa pour les joueurs. Ils prennent soin d’eux d’une manière différente, ils ont une relation différente avec eux.”

Avec la victoire de cette nuit contre Dallas (126-102), les Warriors version Jimmy en sont désormais à cinq victoires en six matchs. Et Butler apporte tout ce dont avait besoin Golden State : un soutien offensif à Stephen Curry, du playmaking des deux côtés du terrain, une capacité à provoquer des lancers-francs, une dimension physique sur les ailes, du leadership, de la polyvalence et surtout – comme dirait Draymond Green – beaucoup de confiance à un groupe qui en manquait cruellement ces dernières semaines. Bref, l’ancienne star du Heat et les Warriors ne pouvaient pas rêver d’un meilleur départ ensemble.

“Les choses sont plus faciles pour nous en ce moment”, a notamment déclaré le coach Steve Kerr. “Chaque action n’est pas aussi cruciale lorsqu’il y a de la constance dans le jeu. On peut faire une erreur, continuer à jouer et ne pas se dire ‘Oh, mon Dieu, il faut tout changer maintenant’. Je pense que la cohérence de ce que nous voyons en défense donne le ton.”

Moins dépendants de Stephen Curry, plus solides défensivement et collectivement redoutables, les Warriors ne sont clairement plus la même équipe. Et s’ils continuent sur cette dynamique, ils pourront faire du bruit au sein de la Conférence Ouest.

Golden State affiche désormais un bilan global de 30 victoires pour 27 défaites, synonyme de 9e place à l’Ouest. Mais les Dubs ne sont qu’à 1,5 match du Top 6, qui permet de se qualifier directement pour les Playoffs. Sachant qu’ils possèdent l’un des calendriers les plus abordables de la fin de saison (le 8e plus facile de la NBA), la bande de Jimmy Butler a clairement un coup à jouer.

Sources déclarations : ESPN, The Athletic

