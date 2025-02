Les Warriors écrasent Dallas (126-102)

Une journée de fête à San Francisco, avec la cérémonie de retrait du maillot d’Andre Iguodala comme point d’orgue. Klay Thompson convié avec les Mavericks à se joindre au programme, avec pour objectif de le gâcher… mais Dallas n’a pas résisté à la tornade Warriors, qui, lorsqu’elle joue ainsi, emporte adversaires et coeurs d’amoureux du basket sur son passage.

Jimmy Butler jouait ce soir son premier match à domicile depuis son transfert. Une fête pour le néo-Warrior, qui s’est régalé avec une très belle prestation et une soupe de sourires qui, honnêtement, a fait plaisir à voir. Face à eux, des Mavericks qui n’ont rien pu faire pour arrêter un groupe qui s’est bien partagé la balle, des titulaires aux remplaçants. Stephen Curry ? Un moment de chaleur, pour – dès la fin du 3e quart-temps – signaler la fin du match dans un Chase Center toujours aussi fou de sa star.

Ce que l’on retient de ce match, au-delà de l’abandon assez rapide du match par les Mavs en deuxième mi-temps… c’est surtout que ces Warriors new look ont vraiment des qualités à revendre et qu’honnêtement, si ça continue à aussi bien cliquer, on pourrait avoir une vraie surprise en Playoffs en cas de qualification. Et dans l’attitude, beaucoup de moment de cohésion, d’encouragements. Un flot qui nous emporte dans sa joie. C’est vraiment cool à voir !

Côté Dallas, on va continuer à espérer un retour très rapide d’Anthony Davis dans le groupe, tant offensivement que défensivement. Pour relancer une vraie bonne dynamique. Pour préparer l’échéance printanière à venir, qui sera déjà capitale pour la franchise.