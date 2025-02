On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas des noteurs qui notent. Cette année encore, la Team Notes de la rédac de TrashTalk tente de vous partager ses bulletins le plus souvent possible. Aujourd’hui, les Celtics recevaient les Knicks pour une affiche à l’ancienne, en tout cas sur le papier.

# Boston Celtics

Kristaps Porzingis (6) : en début de match, on pensait qu’il aurait un KAT de compagnie, mais le Dominicain s’est réveillé, donc on ne peut plus le dire. Logique implacable, qui n’enlève rien au bon match du Letton.

Jayson Tatum (7,5) : JT s’est fait plaisir à 3 points ce soir, même si tous ne sont pas rentrés. Il a quand même fait morfler la défense adverse pendant que Deuce jouait probablement à Angry Birds. Super Papa.

Jaylen Brown (6,5) : il s’est promené pendant une grande partie du match. On aurait pu lui coller un Husky et une laisse, que JB aurait fait son footing, comme un bon trentenaire, qui veut se décrasser des excès de la veille (deux verres de vin).

Derrick White (7,5) : le même crâne que Walter White, et un jeu aussi pur que la meth du professeur de chimie le plus célèbre du Nouveau Mexique. Say his name !

Jrue Holiday (7) : le gardien du temple Vert, c’est lui et personne d’autre. Il est le joueur qui détient le plus grand nombre de saisons consécutives à être sous-côté.

Payton Pritchard (5) : on l’a connu plus inspiré, un match sans pour le double P, qui a plutôt lâché des double pets.

Sam Hauser (6) : il a établi son squat derrière l’arc, et ça fait les affaires des C’s, qui n’iront le déloger pour rien au monde.

Luke Kornet (6,5) : très précieux aujourd’hui, en défense comme en attaque, il a fait du bon boulot sous les panneaux. Kornet, bien moins soft que les Cornetto.

Al Horford (5,5) : papy Horford fait de la résistance, comme chaque soir. Si le film avait été sur lui, ça aurait été une série de 15 saisons.

# New York Knicks

Karl-Anthony Towns (6,5) : Charles-Antoine Villes était dans Intervilles, ce n’était pas foufou au début, mais une fois le top à la vachette donné, il s’est transformé en énorme chat, qui fait un chantier dans la raquette, jusqu’à cette foutue blessure au genou.

OG Anunoby (4) : vraiment pas son match au niveau du tir aujourd’hui. Il aurait probablement loupé un lancer de caillou dans l’Hudson.

Mikal Bridges (4) : a profité du garbage time pour soigner un peu ses stats et faire illusion. Sinon, Michel a vraiment fait le Pont, au sens propre du terme.

Josh Hart (6,5) : le soldat est revenu aux affaire et a presque posé un triple-double pour son retour. Parfait, Tom Thibodeau va pouvoir le presser comme un citron jusqu’aux Playoffs

Jalen Brunson (6) : à la faveur d’un gros troisième quart-temps, JB a permis un sursaut d’orgueil des siens, et a entretenu l’illusion, malheureusement en vain. Sans ça, Passe-Partout aurait probablement fini au cachot.

Miles McBride (3,5) : le seul Miles qui puisse sauver Gotham City contre les grosses équipes, c’est Miles Morales.

Precious Achiuwa (4) : peu de gens ont plus mal porté son prénom que lui aujourd’hui.

Cameron Payne (5) : il a fait du bien en sortie de banc, et les Knicks ont pu compter sur lui, mais quand on compte sur Cameron Payne pour renverser un match, c’est chaud.

Landry Shamet (5) : cf. ci-dessus, il suffit de remplacer “Cameron Payne” par “Landry Shamet”.