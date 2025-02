Les Celtics l’emportent sans forcer face aux Knicks (118-105)

Au terme d’une rencontre où les Knicks se sont encore illustrés par des errements importants dans le jeu, les Celtics ont tranquillement maîtrisé leur adversaire. New York a bien tenté de réagir avec des ajustements intelligents, mais la première mi-temps a complètement plombé une équipe qui n’y arrive décidément pas face au top 3 de la ligue.

Comment résumer ce match ? Disons que les Knicks se sont tiré une balle dans le pied. Cette balle se nomme “première mi-temps” et a réussi à mettre les chances de victoire de New York à Boston très proches du zéro absolu. Défense en transition qui n’existe pas, manque criant de communication qui laisse aux Celtics des boulevards tant à 3-points qu’en percussion. Et une frustration qui monte forcément dans les esprits.

Ça fait donc 0-7 pour les Bockers face au top 3 de la ligue, une statistique qu’on va ressortir encore et encore pour mettre en avant les problèmes de l’équipe de Tom Thibodeau face aux gros morceaux du championnat. Jaylen Brown s’est promené, Jayson Tatum s’est offert beaucoup de tirs à 3-points, et fait marquant : au bout de 5 minutes, tous les membres du cinq majeur de Boston avaient trouvé le cercle.

Point noir d’une soirée déjà pas franchement terrible : Karl-Anthony Towns s’est fait mal au genou, et a semblé souffrir en revenant sur le banc. Passage rapide au vestiaire avant de revenir, mais le mal est fait… et Thibodeau va étrangement le renvoyer sur le terrain jusqu’à la fin du match, alors que le pivot traîne beaucoup la jambe. Choix très questionnable. Il y a fort à parier que Towns passera des examens dans les heures à venir, attention à ce que cela pourrait révéler.

Here is the play that Karl Anthony Towns got injured on

-His foot was pointed out (external rotated) on landed

-Did not see significant buckle of knee (ACL unlikely)

-Saw slight force to inside of the knee

Could indicate possible

-MCL sprain

-Meniscus injury pic.twitter.com/dB0xFuVuUm

— Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) February 23, 2025

Pour les Celtics, RAS. Match géré selon l’identité de l’équipe, coup de turbo passé quand les Knicks ont tenté de revenir. Confirmation ce soir qu’à l’Est, il y a Boston, Cleveland… et le reste.