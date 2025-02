Le programme du soir est sympathique pour les européens cette nuit en NBA. La nuit sera presque terminée à 2h30, de quoi se régaler et assumer le réveil demain matin. La première affiche est un magnifique Celtics – Knicks à 19h00.

Le programme NBA du soir :

19h : Celtics – Knicks

21h30 : Warriors – Mavericks

23h : Pacers – Clippers

0h : Hawks – Pistons

0h : Magic – Wizards

0h : Raptors – Suns

0h : Bucks – Heat

1h : Pelicans – Spurs

1h : Cavs – Grizzlies

3h30 : Wolves- Thunder

Le match à ne pas rater : Celtics – Knicks

Le meilleur n’est pas toujours pour la fin. Les fans français et européens vont pouvoir se délecter d’une des plus belles affiches de la NBA sans bousculer leurs rythmes de sommeil. Deux des trois meilleures équipes de la Conférence Est vont se rendre coup pour coup et tenter d’envoyer un message à l’approche (relative) des Playoffs. Les Knicks ont besoin de s’imposer contre certaines des plus grosses écuries de la Ligue, tandis que les Celtics doivent continuer à monter en puissance.

Jayson Tatum et Jaylen Brown contre Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns, c’est à 19h00 au TD Garden !

🗽 No. 3 vs. No. 2 ☘️

An Eastern Conference battle takes place at TD Garden as Jalen Brunson and the Knicks face off against Jayson Tatum and the Celtics who are seeking their 5th straight win!

📺 1:00pm/et, ABC pic.twitter.com/0hGueI7nc0

— NBA (@NBA) February 23, 2025

Mais aussi…

Les Warriors de Jimmy Butler contre les Mavericks de Kyrie Irving, une phrase nouvelle, mais excitante.

Deux des équipes solidement installées dans le Top 6 de leurs Conférences respectives se retrouvent. Les Pacers face aux Clippers.

Cade Cunningham contre Trae Young, peut-être deux des trois meilleurs meneurs de la Conférence Est cette saison.

Une autre occasion de briller dans la défaite pour Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr face au Magic ?

Les Phoenix Suns veulent deux victoires consécutives. Pour ça, il faudra se défaire des Toronto Raptors.

Bucks – Heat, l’affiche de Playoffs qui revient chaque année. Sauf surprise, ce ne sera pas le cas en 2025, alors autant lutter ce soir…

Deuxième des Spurs sans Victor Wembanyama. S’ils veulent encore croire au Play-In, il faut se défaire de la pire équipe de la Conférence Ouest.

Peut-être l’autre affiche de la nuit. Les leaders de l’Est face aux second de l’Ouest. Un préambule de futures Finales NBA surprenantes entre Cavaliers et Grizzlies ?

L’année dernière, le Wolves – Thunder était une des plus grosses affiches de NBA, cette saison, c’est un match comme un autre pour Shai Gilgeous-Alexander et sa bande !

Les Français en lice

Pacôme Dadiet face aux Celtics

Nicolas Batum face aux Pacers

Zaccharie Risacher face aux Pistons

Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly face au Magic

Rudy Gobert et les Wolves face à Ousmane Dieng et le Thunder

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici