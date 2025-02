Corrigés par les Cavs cette nuit, les Knicks confirment leurs difficultés face aux meilleures équipes cette saison. Ils n’ont toujours pas battu ni le Thunder, ni les Cavs, ni les Celtics (0-6).

Malgré une troisième place à l’Est et une saison extrêmement solide sur le plan comptable (37 victoires pour 19 défaites, 4ème meilleur bilan de la NBA, à égalité avec Memphis et Denver), New York peine encore à vraiment boxer dans la même catégorie que les principaux prétendants au titre NBA.

Si sur le papier l’effectif est talentueux et peut jouer les yeux dans les yeux avec tout le monde, sur le terrain ce n’est pas toujours le cas. Outre le temps de jeu des cadres qui fait toujours autant parler, New York semble encore le cul entre deux chaises, à savoir les équipes qui sont vraiment favorites pour le titre et celles qui seront là pour jouer des coudes.

Pour le moment, les Knicks sont plutôt dans la seconde catégorie. Le fait qu’ils soient incapables de battre le Thunder, les Celtics ou les Cavs pour le moment cette saison (0-6) n’est pas vraiment rassurant pour les Playoffs. Si encore les défaites se jouaient à pas grand chose, on pourrait trouver des circonstances atténuantes mais dans les 6 défaites en question, il y en a 4 de plus de 20 points, dont celle de cette nuit.

De quoi laisser entrevoir le “gap” qui existe encore entre la franchise de Big Apple et ses concurrents. Épouvantail affirmé face aux équipes de moindre importance, New York va devoir trouver les solutions pour faire trembler les gros d’ici le printemps. Surtout quand on sait que Jalen Brunson et ses copains pourraient jouer les Celtics dès le second tour des Playoffs.

Source texte : Land of basketball

