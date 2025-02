Pour démarrer ce week-end et accompagner vos cafés et autres pains au chocolat, voici un tour d’horizon de tout ce qu’il s’est passé en NBA durant ces dernières heures.

Les résultats de la nuit

Wizards – Bucks : 101-104 (stats)

Magic – Grizzlies : 104-105 (stats)

Cavaliers – Knicks : 142-105 (stats)

Raptors – Heat : 111-120 (stats)

Mavericks – Pelicans : 111-103 (stats)

Spurs – Pistons : 110-125 (stats)

Jazz – Thunder : 107-130 (stats)

Rockets – Wolves : 121-115 (stats)

Kings – Warriors : 108-132 (stats)

Ce qu’il faut retenir

La nuit des Français

Alexandre Sarr a brillé face au duo Giannis – Brook Lopez avec 22 points et 7 rebonds, mais ce fut insuffisant pour ramener la victoire à Washington.

À l’inverse, Bilal Coulibaly a été bien plus discret avec 7 points, mais il a pu ajouter 5 rebonds, 4 passes et un gros dunk histoire d’alimenter la boîte à highlights.

Bilal Coulibaly grabs his own rebound and slams it home pic.twitter.com/kxNjydWcKu

— Greg Finberg (@GregFinberg) February 22, 2025

Le highlight de la nuit

OH MY JOHN COLLINS 🤯🤯

TAKES THE PICK-AND-ROLL TO THE CUP FOR THE FLUSH!! pic.twitter.com/ODJzcDETs9

— NBA (@NBA) February 22, 2025

Les classements NBA

JUSTE ICI !

Les résultats en TTFL

À retrouver sur le compte du Lab

Le programme NBA de ce soir