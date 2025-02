Khris Middleton rate sa première avec les Wizards (101-104)

Khris Middleton faisait ses grands débuts sous les couleurs des Wizards et comme dans la vie, il n’y a aucun hasard, il défiait ses anciens coéquipiers de Milwaukee pour débuter son aventure à Washington.

Les histoires à raconter autour de ce Wizards – Bucks sont nombreuses : Kyle Kuzma qui revient à Washington, Khris Middleton qui fait ses débuts face à son ancienne équipe ou encore Marcus Smart qui lance lui aussi son aventure en tant que sorcier.

Pourtant, parmi toutes ces histoires, celui qui s’illustre le plus en première période, c’est Alexandre Sarr, auteur de 15 points. Mieux encore, les Sorciers prennent une belle dizaine de points d’avance au moment de retourner au vestiaire.

Sauf que dans la deuxième partie de la rencontre, c’est Kyle Kuzma qui décide de mettre le feu dans la défense de son ancienne équipe.

La tendance s’inverse et voilà que ce sont les Bucks qui s’offrent un beau matelas d’avance et, sans faire offense à Washington, on pense alors que le match est plié.

Sauf que non.

Après le gros run, place à la panne sèche du côté des Daims. Pendant les sept dernières minutes de la rencontre, Giannis et sa bande n’inscrivent aucun panier dans le jeu et si les Wizards ne sont pas la meilleure équipe de NBA, ce ne sont pas des peintres non plus. Il ne leur en faut pas plus pour passer un 14-1 dans la truffe de Milwaukee.

Une remontée impulsée par la triplette Jordan Poole – Alexandre Sarr et Khris Middleton. Le néo-Wizard a même failli être le héros de la soirée avec un tir à 3-points qui ramène les siens qu’à une petite longueur.

Sauf que sur la ligne des lancers, Brook Lopez ne tremble pas. Mieux encore pour les Daims, il est terriblement clutch en défense et il scelle le sort de la rencontre avec un dernier contre.

Milwaukee se sort du piège mis en place par les Soricers et s’impose 104-101. Pour sa première, Khris Middleton finit à 12 points et 5 rebonds à 4/10 au tir.