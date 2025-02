Highlights : Alexandre Sarr brille avec 22 points face aux Bucks

Alexandre Sarr a réussi sa nuit face aux Wizards avec 22 points et 7 rebonds, mais surtout une très belle première mi-temps où il a planté 15 puntos.

Depuis le début de la saison, Alexandre Sarr a été victime de nombreuses mixtapes face aux différents intérieurs de la Ligue dont Victor Wembanyama et face au duo Brook Lopez – Giannis Antetokounmpo, on aurait pu s’attendre au même scénario, mais que nenni.

Le Français démarre fort sa rencontre avec une première période où il est injouable des deux côtés du terrain et dans toutes les zones. À l’intérieur, depuis le parking, Alex Sarr artille et plante.

Dans son sillage, les Wizards parviennent même à prendre un joli matelas d’avance et le numéro 2 de la dernière Draft repart aux vestiaires avec 15 points et 6 rebonds dont un joli 3/4 de loin.

Alex Sarr with 15 PTS and 6 REBS in the first half (3/4 3PT)

Has potential to be a career scoring night for the rookie

On pense alors que le pivot part sur une soirée XXL sauf qu’il s’efface dans le troisième quart-temps, mais son match n’est pas fini pour autant.

Dans le dernier acte, Alexandre Sarr en remet une couche et joue un rôle important dans le comeback des Sorciers, mais malgré un bel apport, c’est insuffisant pour triompher des Daims.

Washington s’incline 101-104, mais le Français a réalisé une belle soirée avec 22 points, 7 rebonds à 8/19 au tir.

ALEX SARR 20 PIECE 🔥

